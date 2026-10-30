La empresa editora de 'OkDiario' pagó 242.000 euros para sufragar la defensa de Koldo García

Los detalles El escrito de defensa de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, señala que "el PSOE no hizo abono alguno por la defensa de Koldo García".

Dos mil palabras, la empresa editora de 'OkDiario', pagó más de 200.000 euros a Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, condenado a casi 20 años de cárcel por el caso mascarillas. De la Hoz presentó dos facturas por 150.000 y 50.000 euros más IVA, pagadas en 2025 y 2026, respectivamente, por "honorarios y gastos jurídicos". Su defensa asegura que el PSOE no pagó por la defensa de García, como ella ha afirmado. De la Hoz está investigada por una supuesta red en el PSOE para obstruir investigaciones judiciales. La Audiencia Nacional permitió revelar quién cubrió los costos de la defensa.

Dos mil palabras, la empresa editora del medio digital 'OkDiario', pagó más de 200.000 euros a Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos en su etapa en el Ministerio de Transportes, condenado en el marco del caso mascarillas a casi 20 años de cárcel por el Tribunal Supremo.

La letrada ha aportado a la causa en la que se investigan las presuntas cloacas del PSOE dos facturas, una de ellas por un importe de 150.000 euros más IVA que se abonó en noviembre de 2025 y otra de 50.000 euros más IVA que se pagó en enero de 2026.

El concepto recogido en las facturas es el de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García". Además, el escrito de defensa señala que "los documentos acreditan que el Partido Socialista Obrero Español no hizo abono alguno a mi representada por la defensa de D. Koldo García Izaguirre, como ella ha afirmado reiteradamente".

Cabe recordar que De la Hoz está investigada en dicho caso, el que investiga una supuesta red criminal en la Secretaría de Organización del PSOE durante la etapa de Santos Cerdán para torpedear investigaciones judiciales que afectasen al partido y al Gobierno.

Los investigadores sospechaban que el propio PSOE podría haber asumido los gastos de la defensa de Koldo García a cambio de n salir perjudicado en los procedimientos judiciales en los que él estaba envuelto. De la Hoz se ofreció desde el inicio de la causa a revelar quién le abonó los costes de la defensa del exasesor de Ábalos, siempre y cuando le eximieran del secreto profesional, algo que ahora ha hecho la Audiencia Nacional.

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