El juzgado de instrucción número 8 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha abierto diligencias tras recibir una denuncia de Adif por el robo de cable que provocó el bloqueo del servicio de Rodalies el pasado domingo, coincidiendo con las elecciones autonómicas catalanas.

En concreto, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la juez acordó solicitar a los Mossos d'Esquadra un informe para establecer el punto exacto donde se produjo la incidencia y poder determinar así quién tiene la competencia.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció el lunes que Adif iba a presentar la denuncia ya que el Gobierno considera que "estos hechos son delictivos, dolosos e intencionados" y, por tanto, "deben ser investigados con urgencia". "Debemos esclarecer quién se encuentra tras los hechos, quién ha tomado estas iniciativas que en el caso concreto del día de ayer es evidente que han causado una alteración del hecho democrático más importante que se puede producir en una democracia, que es el día de una votación", ha apuntado el socialista.

En ese sentido, se preguntó "qué está pasando en Cataluña" con los incidentes en los Rodalies y reconoció que, en el caso concreto del domingo, "no sabemos si es sabotaje, pero descartarlo no podemos". "No afirmo que haya sabotaje, pero no lo puedo descartar", ha recalcado Puente.

Además, el ministro denunció que los "actos vandálicos sufridos en la red de Rodalies de Cataluña" el domingo tendrán un coste estimado aproximado de 15 millones de euros y que "vamos a tardar dos meses en volver a la normalidad". Los graves daños de esta incidencia en las instalaciones ferroviarias de Rodalies tanto en bifurcación Moncada como en bifurcación Glòries se deben al cortocircuito del cable de 3.300 voltios de alimentación sobre cables de telecomunicaciones e instalaciones de seguridad.