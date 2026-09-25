Junts se muestra a favor de incluir la prohibición de compra de viviendas por fondos buitre en el decreto de vivienda

¿Por qué es importante? La formación catalana también está a favor de prohibir los desahucios en viviendas que pertenezcan a fondos buitre. Junts se posiciona así totalmente en contra de la especulación de vivienda por parte de estos fondos.

Junts plantea al Gobierno vetos a los fondos buitre. Según confirman fuentes de la formación catalana a laSexta, entre las propuestas que han hecho llegar al Ministerio de Vivienda están las de prohibir desahucios en viviendas que pertenezcan a fondos buitre y van más allá: quieren prohibir la compra de viviendas a estos fondos.

Desde Junts aseguran que el PSOE ve "positivas" las medidas que les hicieron llegar para "afrontar la crisis de la vivienda" y esperan recibir una respuesta "en los próximos días". Desde la formación explican que han puesto sobre la mesa "soluciones concretas y de consenso" para intentar hacer frente a la crisis de la vivienda y poder sacar adelante un Real Decreto-ley que, en estos momentos, sigue falto de apoyos.

En una entrevista en la Cadena SER, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha confirmado que los socialistas ven "con buenos ojos" su propuesta y pide a Podemos que permitan aprobar el decreto. "¿Alguien de Podemos podría decirme que votará que no?", se pregunta Nogueras, que añade: "Me niego a pensar que esto no tiene solución y que seamos incapaces de llegar a un acuerdo".

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