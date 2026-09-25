La Delegación del Gobierno abre una investigación por posibles excesos policiales en el desahucio de Maricarmen: "Hay imágenes que no nos han gustado"

Los detalles Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha admitido que la mayoría de las personas que se manifestaron lo hicieron de manera pacífica, cuestionando la actuación de algunos agentes.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha expresado su descontento con ciertas imágenes del desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años, y ha solicitado al jefe de la Policía Nacional en la región que investigue lo sucedido. Martín ha lamentado que la mayoría de las protestas fueron pacíficas y ha cuestionado la actuación de algunos agentes. Ha calificado el desahucio como un "fracaso social" y ha afirmado que, de haber dependido de la Delegación, no se habría producido. Aunque defiende la profesionalidad policial, asegura que se revisan las actuaciones desproporcionadas y se toman medidas cuando es necesario.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha admitido que ciertas imágenes del operativo llevado a cabo para desalojar a Maricarmen "no nos han gustado". Por esta razón, ha pedido al máximo responsable de la Policía Nacional en la región que averigüe qué sucedió exactamente y le comunique las determinaciones tomadas sobre la intervención.

"He pedido al jefe Superior de la Policía Nacional que investigue al respecto, que se informe sobre lo sucedido y que me traslade las conclusiones que se vayan a adoptar", ha señalado durante una entrevista en Servimedia.

En concreto, el delegado del Gobierno madrileño cuestiona la actuación que llevaron a cabo algunos de los agentes contra las personas que se manifestaron antes, durante y después del desahucio. Martín ha admitido que la inmensa mayoría de las personas concentradas protestaron "de manera pacífica", por lo que ha lamentado la actitud que tuvieron algunos miembros de la Policía contra ellos.

En cuanto al desahucio de la mujer de 87 años de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en Madrid, ha señalado que se trata de un "fracaso de nuestra sociedad por completo" y ha indicado que "demuestra que no hemos sido capaces de armarnos de los instrumentos suficientes para evitar situaciones tan sumamente injustas y dolorosas".

Martín ha aclarado que el dispositivo policial "respondía a un mandato judicial y fue dirigido por la autoridad judicial, como sucede siempre en estos casos”. Por lo tanto, frente a quienes quieren "enfangar", ha asegurado que "si hubiera dependido de la Delegación de Gobierno, ese desahucio no se hubiera producido y, por lo tanto, no hubiera hecho falta ningún tipo de despliegue policial".

Frente a las críticas por la actuación policial en este desahucio y ante los manifestantes, el delegado del Gobierno ha indicado que considera que, "en la inmensa mayoría de las ocasiones, las actuaciones policiales se desarrollan con absoluta profesionalidad y siempre en el marco de proporcionalidad que estas exigen".

En este sentido, ha añadido que, "cuando se dan unas circunstancias en las que se actúa fuera de esa proporcionalidad exigida, inmediatamente esas actuaciones son revisadas y se toman las decisiones que correspondan respecto a los profesionales que hayan podido excederse o salirse del procedimiento o de la norma, como ha sucedido en algunas ocasiones".

Por lo tanto, ha querido trasladar "todo el reconocimiento" a la labor y a la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha insistido en que, "cuando hay una desproporcionalidad, que es en contadas ocasiones, la propia Policía Nacional o la propia Guardia Civil, y si no la propia Delegación de Gobierno, tenemos los recursos para revisar la situación, pedir información al respecto y exigir que se tomen decisiones para depurar responsabilidades".

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