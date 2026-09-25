El nuevo Sumar se llamará Frente Amplio y busca ahora a su líder de cara a las generales

Los detalles Las cuatro formaciones impulsoras de esta alianza a la izquierda del PSOE (Movimiento Sumar, Más Madrid, IU y Comuns) han acordado el nuevo nombre de la formación, a la espera de que más partidos se unan y que se decida un liderazgo que permita pasar página de la etapa de Yolanda Díaz.

El nuevo nombre del proyecto político Sumar será 'Frente Amplio', una decisión acordada por Movimiento Sumar, Más Madrid, IU y Comuns. Este cambio busca relanzar el proyecto de cara a las elecciones generales de 2027, tras la etapa de Yolanda Díaz. Aunque aún no hay un candidato definido, IU ha iniciado su proceso de primarias con Antonio Maíllo destacando la importancia de un "frente amplio de izquierda" para enfrentar a la derecha. El nombre es conocido en la izquierda latinoamericana, usado por coaliciones exitosas como las de José Mújica y Gabriel Boric. Entre los posibles líderes, se menciona al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Frente Amplio. Ese será el nombre del nuevo Sumar en una etapa que pretende dejar atrás la etapa de Yolanda Díaz y relanzar el proyecto antes de las elecciones generales de 2027, unos comicios para los que todavía no hay un candidato o candidata que lidere el proyecto.

Movimiento Sumar, Más Madrid, IU y Comuns han acordado que ese sea el nuevo nombre del proyecto, según confirman fuentes del espacio a laSexta, que tiene que cerrar su estrategia electoral y sus candidatos.

'Frente Amplio' son dos palabras habituales en el discurso del espacio a la izquierda del PSOE. IU lanzó su proceso de primarias para elegir candidato el pasado fin de semana, a la espera de un consenso en Sumar, y su líder, Antonio Maíllo, subrayó la necesidad de configurar un "frente amplio de izquierda" para frenar a la extrema derecha y a la derecha y construir una alternativa y un proyecto de país.

Es un nombre reconocido también en la izquierda latinoamericana, ya que es la denominación de la coalición con la que José Mújica llegó a la presidencia del gobierno de Uruguay y del espacio liderado por Gabriel Boric en su camino hacia la presidencia chilena.

Junto al nombre, la principal incógnita sigue siendo quién será su cabeza de lista, tras apartarse la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Preguntado este viernes una de las figuras que aparece en muchas de las quinielas, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que él estará en la "pelea", pero ha rechazado "jugar a los descartes" y ha señalado que el papel que desempeñará cada ministro y los demás miembros de la formación será comunicado en las "próximas semanas".

Junto a Urtasun, en esas quinielas aparecen nombres como el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, de Comuns, mientras que otros se descartan ellos mismos, como Maíllo o el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

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