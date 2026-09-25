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Caso Plus Ultra

Libertad para el cerebro financiero del caso Plus Ultra tras acogerse a su derecho a no declarar

Los detalles Verhoeven ha indicado que este viernes no ha declarado porque no ha podido tener acceso a la causa y conocer los indicios de delito que se le atribuyen. Dice que declarará en un futuro.

Un grupo de agentes de la Policía Nacional pasan delante de la entrada a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo. Un grupo de agentes de la Policía Nacional pasan delante de la entrada a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo. Agencia EFE
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El cerebro financiero del caso Plus Ultra, Simon Leendert Verhoeven, que fue entregado ayer por las autoridades de Alemania tras ser detenido, ha quedado en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Una comparecencia que, según ha podido saber laSexta, ha durado apenas unos minutos y en la que Verhoeven ha dicho que va a declarar en el futuro. Así, ha indicado que este viernes no lo hace porque no ha podido tener acceso a la causa y conocer los indicios de delito que se le atribuyen.

Según la fiscalía, el 18 de marzo de 2021, Plus Ultra recibió 19 millones del rescate y entre el 24 de marzo de 2021 y el 4 de mayo de 2021, realizó pagos a sociedades a nombre del holandés investigado (en la causa inicial) Simon Leencletrt Verhoeven.

Según Anticorrupción, esos pagos se corresponden con la devolución de una "financiación puente" que le dejó este broker a Plus Ultra hasta que recibiera el rescate.

La tesis de los investigadores es que se estaba utilizando Plus Ultra para blanquear dinero. De esta forma pudieran existir, de acuerdo con información de inteligencia financiera, previos envíos de dinero desde cuentas off shore a cuentas españolas de Plus Ultra cuya procedencia es presuntamente ilícita y que pudieran ser 'lavados' con dinero público.

La Fiscalía también considera significativa la vinculación de la empresa suiza Allpa Wira Trading AG con el tráfico de oro con el que podría estar relacionado el propio Rodolfo Reyes.

"En efecto, en la investigación realizada por las autoridades francesas, figura la siguiente imagen relacionando a Rodolfo Reyes con el tráfico de oro", señala Anticorrupción en un escrito que forma parte del sumario.

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