Junts escenifica su ruptura con el Gobierno con una pelea a lo 'Mortal Kombat' entre Nogueras y Sánchez

El contexto Miriam Nogueras ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que se ve a la portavoz de Junts en un 'combate' contra Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El mensaje con el que comparte el vídeo es claro: "Game over".

La disputa parlamentaria entre Junts y el Gobierno ha cruzado fronteras y se ha convertido en un videojuego. Miriam Nogueras, tras anunciar el "bloqueo" de la legislatura por parte de su formación, compartió un vídeo que representa este conflicto como un combate de 'Mortal Kombat'. En el vídeo, Nogueras y Pedro Sánchez se enfrentan en un ring en el Congreso, con frases intercambiadas en meses recientes. Josep Maria Cruset, diputado de Junts, también compartió el vídeo con el mensaje "Game over". Nogueras, en una entrevista, afirmó que el bloqueo es "irreversible" y cuestionó cómo gobernará el Ejecutivo sin mayoría.

El vídeo también ha sido compartido por el diputado de Junts Josep Maria Cruset. "El PSOE se pensó que era un juego, pero ¿y si lo fuera? ¿Tienes una moneda? Insértala", asegura el compañero de Nogueras. Junto a este vídeo, Cruset pone un mensaje tan breve como contundente: "Game over".

En una entrevista en TVE este viernes, Nogueras ha insistido en que su bloqueo es "irreversible" y que el Gobierno "no va a poder legislar". "Parece que el único lenguaje que entienden los partidos españoles es este, el de llevar al límite todo", lamenta.

Ahora, Nogueras se pregunta "qué va a hacer este Gobierno cuando ha perdido una mayoría necesaria para poder gobernar". "Las leyes que ha sacado el Gobierno han sido con los votos de Junts, excepto la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que esto lo ha hecho con sus socios de la derecha, a partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar", ha recalcado.

