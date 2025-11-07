Ahora

¿Se acabó el juego?

Junts escenifica su ruptura con el Gobierno con una pelea a lo 'Mortal Kombat' entre Nogueras y Sánchez

El contexto Miriam Nogueras ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que se ve a la portavoz de Junts en un 'combate' contra Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El mensaje con el que comparte el vídeo es claro: "Game over".

El vídeo de Junts de la 'pelea' entre Miriam Nogueras y Pedro Sánchez a lo 'Mortal Kombat'
La pelea parlamentaria entre Junts y el Gobierno ha traspasado fronteras y ha llegado a convertirse en un videojuego. Tras el anuncio de Miriam Nogueras de la decisión de su formación de "bloquear" la legislatura, la portavoz de la formación catalana ha compartido un vídeo que escenifica esa ruptura y esa lucha de un modo diferente.

Como si de un combate de 'Mortal Kombat' se tratase, vemos un Congreso de los Diputados convertido en ring de peleas. A un lado del ring, Miriam Nogueras; al otro, Pedro Sánchez. Ambos combaten con las frases que se han ido dirigiendo en los últimos meses, hasta que Nogueras consigue dejar KO al presidente del Gobierno.

El vídeo también ha sido compartido por el diputado de Junts Josep Maria Cruset. "El PSOE se pensó que era un juego, pero ¿y si lo fuera? ¿Tienes una moneda? Insértala", asegura el compañero de Nogueras. Junto a este vídeo, Cruset pone un mensaje tan breve como contundente: "Game over".

En una entrevista en TVE este viernes, Nogueras ha insistido en que su bloqueo es "irreversible" y que el Gobierno "no va a poder legislar". "Parece que el único lenguaje que entienden los partidos españoles es este, el de llevar al límite todo", lamenta.

Ahora, Nogueras se pregunta "qué va a hacer este Gobierno cuando ha perdido una mayoría necesaria para poder gobernar". "Las leyes que ha sacado el Gobierno han sido con los votos de Junts, excepto la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que esto lo ha hecho con sus socios de la derecha, a partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar", ha recalcado.

