Junts y PP exigen aprobar las leyes 'ómnibus' por separado y el Gobierno responde: no se va a trocear el decreto

En el Partido Popular insisten: el decreto 'ómnibus' que logró tumbar días atrás en el Congreso de la mano de Vox y Junts debe aprobarse presentando las medidas por separado: revalorización de las pensiones, extensión de las bonificaciones al transporte público y las ayudas para afectados por la DANA que arrasó parte de España en noviembre: "Hemos dicho sí a la revalorización de las pensiones, pero le hemos dicho no a la subida de los impuestos".

Según el PP, el decreto que presentó la coalición también incluía subidas del IVA y de la electricidad, tal y como afirmó hace unas horas la secretaria general de la formación de derechas, Cuca Gamarra. Pero lo cierto es que sus rebajas ya terminaron el 1 de enero y no figura su subida en el decreto 'ómnibus'. Aun con eso, la condición del PP es aprobar la revalorización de las pensiones como un Real Decreto exclusivo y, por eso, han acusado a Sánchez de "trilero".

"El era consciente de que en un Real Decreto Ley, batiburrillo en el que van todo tipo de medidas, mete las pensiones para tener como rehenes a los pensionistas y sacar adelante medidas en las que no tiene respaldo parlamentario y que son negativas también para los pensionistas", ha denunciado Gamarra. Desde el Gobierno no han tardado en responder a los últimos ataques de la derecha.

"Parece que no se han leído el decreto", ha advertido la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero, que no ha dudado en afirmar que los populares "han buscado excusas para decir que no a las propuestas que permiten dignidad de los mayores". En el Ejecutivo insisten en que la norma no se puede "filetear", como ellos mismos apuntaron, y que todas las medidas deben aprobarse en conjunto. Pero el PP cree justamente lo contrario, y no cesa en su empeño.

La formación liderada por Feijóo tiene previsto recoger firmas para lograr su cometido. De hecho, hará una moción en el Senado para exigir al Gobierno decretos separados para cada medida, un nuevo movimiento que ha sido duramente críticado por el ala socialista de la coalición. "Hacen el ridículo y vuelven a utilizar el Senado. Si solo tenían que haber dado a un botón para que eso mismo fuese efectivo", ha señalado el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, quien ha aseverado que los populares están haciendo política conta la ciudadanía.