derivada de la crisis de Rodalies

Junts convoca una "cumbre"con Puigdemont al frente para abordar la "grave incompetencia y falta de liderazgo" del Govern ante "las diferentes crisis"

El contexto Para este sábado estaba prevista una reunión ordinaria del Consell Nacional de JxCat, máximo órgano del partido entre congresos, en Cardedeu (Barcelona), pero la cúpula de Junts ha decidido posponerla por esta cumbre, que se celebrará a las 11:00.

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo.El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo.EFE/David Borrat
Junts ha convocado para este sábado una cumbre de partido "ante la situación de colapso que vive el país" ante las diferentes crisis vividas y la "falta de liderazgo" del Govern, que estará encabezada por el líder de Junts, Carles Puigdemont, según han confirmado fuentes del partido a laSexta.

Para este sábado estaba prevista una reunión ordinaria del Consell Nacional de JxCat, máximo órgano del partido entre congresos, en Cardedeu (Barcelona), pero la cúpula de Junts ha decidido posponerla por esta cumbre, que se celebrará el sábado 24 a las 11:00, "ante la situación de colapso que vive el país" y la "grave incompetencia y falta de liderazgo del Govern en la resolución de esta crisis".

Puigdemont se ha mostrado muy crítico con la gestión del "colapso" de la movilidad, del que ha responsabilizado a "la incompetencia" del actual Govern que preside Salvador Illa y por la "dependencia" del Estado. "Ahora son los trenes, pero podríamos hablar de salud, de educación, de transportes, de vivienda. Cataluña no va bien por estas tres razones: incompetencia, dependencia y sumisión al Gobierno de Madrid", ha dicho el líder de JxCat, según ha informado EFE, que ha señalado que la cumbre será en el sur de Francia.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha pedido quien ha pedido aplazar "por causas de fuerza mayor" la reunión ordinaria del Consell Nacional del partido, en un mensaje remitido esta noche a los miembros de la dirección de Junts, según ha detallado también la agencia.

El servicio de Rodalies en Cataluña se ha visto suspendido durante dos días a raíz del accidente mortal ocurrido en la línea R4 en Gelida (Barcelona), donde el desprendimiento de un talud provocó el fallecimiento de un maquinista y dejó más de una treintena de heridos. Como consecuencia de este desprendimiento, también se tuvo que cortar la circulación en la autopista AP-7 por razones de seguridad, lo que, sumado a un paro de los maquinistas, ha complicado la movilidad en Cataluña.

