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Crisis de la vivienda

Bustinduy ve viable un acuerdo con Junts para convalidar el decreto de prórroga de los alquileres

Los detalles El ministro apuesta porque PSOE y Junts tengan voluntad de entendimiento y cree que en las condiciones de los de Puigdemont hay "matizaciones aceptables" y "alguna medida fiscal" que Sumar no comparte, pero que "con la prórroga en vigor podría merecer la pena".

Imagen de archivo del ministro de Consumo, Pablo BustinduyImagen de archivo del ministro de Consumo, Pablo BustinduyEuropa Press
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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que ve "posible" y "viable" llegar a un "acuerdo" con Junts que permita la convalidación mañana en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2 % la actualización de la renta.

Bustinduy ha explicado, en una entrevista en TVE, que el acuerdo incumbe al PSOE y pasa por aceptar algunas de las condiciones que Junts ha puesto públicamente sobre la mesa para poder reconsiderar su voto, como la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos, es decir, la recaudación del IVA por parte de los autónomos que facturan por debajo de un determinado umbral.

El ministro ha detallado que esta medida es una transposición de una directiva europea y que el Gobierno ya la "preacordó con Junts cuando se votó el primer decreto ley de la guerra de Irán".

Otras de las condiciones de Junts son, según Bustinduy, "matizaciones aceptables" y "alguna medida fiscal" que Sumar no comparte, pero que "con la prórroga en vigor podría merecer la pena", ha dicho. "Por tanto, creemos que podrían darse las condiciones de aquí a mañana para que se produzca un acuerdo. Esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida", ha confiado el ministro.

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