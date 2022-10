La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha recordado al ya exsocio de gobierno de su partido, Junts per Catalunya, que "quien ha salido del Govern, se ha resignado y ha abandonado la ciudadanía de nuestro país, no ha sido ERC, ha sido Junts" y que desde ERC y el Govern quieren seguir trabajando para ayudar a la ciudadanía. Así se ha expresado la dirigente de Esquerra después del primer encuentro interparlamentario de la formación, al que han acudido representantes de todas las cámaras parlamentarias.

Vilalta ha señalado que ERC tiene la voluntad de negociar y aprobar los Presupuestos de la Generalitat 2023 con la CUP, Junts y los comuns y ha pedido "coherencia para no olvidar la realidad del país". Asimismo, la portavoz de la formación independentista ha reafirmado la negativa del partido de gobierno a aceptar la propuesta del PSC de negociar las cuentas catalanas porque cree que "se debe estar comprometido con todos los grandes consensos de país y no solo con aquellos que interesen al PSC".

Desde Junts no han tardado en mostrar su rechazo a las palabras de Vilalta. El secretario general, Jordi Turull, ha marcado con respecto a ERC y ha acusado a los republicanos de mantener una actitud de "renuncia y resignación" en el proceso independentista, mientras que Junts es partidaria "de reaccionar" y "confrontar". Turull se ha referido a la ruptura del gobierno de coalición ERC-Junts durante su intervención ante el Consell Nacional de JxCat que se celebra este sábado en Vic (Barcelona).

Según el secretario general de JxCat, la consulta interna que desembocó en la salida de su partido del Govern fue "un ejercicio de ejemplaridad democrática en toda regla y sin demasiados precedentes en los demás partidos", y ahora su formación debate cuál tiene que ser su papel en la nueva etapa tras "asumir y aplicar" el resultado votado por la militancia. Después de culpar de nuevo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a ERC del supuesto incumplimiento del acuerdo de investidura, Jordi Turull ha indicado que el Govern del que formaban parte hasta hace algunas semanas "orientaba el país en dirección contraria a dónde queríamos llegar".

¿Quiénes se han pensado que somos, por quiénes nos han tomado? ¿Se creen que por cuatro despachos y coches oficiales renunciaremos al alma de JxCat?"

"JxCat es contraria a la resignación y la renuncia", ha señalado, y, en contraposición, su partido es más partidario de "reaccionar" y de "confrontar" con el Estado español. Según Turull, ERC no solo rechaza la confrontación con el Estado sino que optó por "desmovilizar" a la ciudadanía en jornadas tan importantes para los catalanes como es la Diada del 11 de septiembre. "Hace falta reaccionar, Junts no nace para gestionar la renuncia", ha insistido Turull antes de explicar que hubo intentos para tratar de "reorientar la brújula" del Govern, pero que chocaban con "la intransigencia" de los republicanos y su apuesta por "cumplir" los acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez y no los que habían suscrito con su partido.

"¿Quiénes se han pensado que somos, por quiénes nos han tomado? ¿Se creen que por cuatro despachos y coches oficiales renunciaremos al alma de JxCat?", se ha preguntado Turull. En su opinión, el Gobierno de Pere Aragonès "lejos de ampliar la base del independentismo, se ha centrado en el 'dejarlo correr' y en el esperar tiempos mejores". Sobre el tipo de oposición que piensa hacer JxCat, Turull ha afirmado que no hará de "pitufo gruñón", sino que actuará de forma responsable para demostrar "que hay una alternativa".

"Ahora -ha dicho- seremos nosotros mismos, sin ninguna servidumbre ni hipoteca, pero esto quiere decir mucho trabajo, y como partido tenemos que reorganizarnos, aunque estamos convencidos de que podemos tirar adelante si tenemos confianza en nosotros mismos, si vamos todos a una, y si nos movemos para ser más útiles que importantes".