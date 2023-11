El dirigente de ERC Oriol Junqueras asegura que la ley de amnistía será "para todo el mundo", sin "exclusiones ni excepciones". En una entrevista en 'El Periódico', Junqueras lanza un aviso al PSOE, asegurando que "si no cumple" con este acuerdo "no será un pacto de legislatura".

"Este es un acuerdo de investidura y que la legislatura tenga continuidad o no dependerá del nivel de cumplimiento de los acuerdos. Si el PSOE cumple los acuerdos, llegaremos a nuevos acuerdos y es más fácil que la legislatura tenga continuidad. Si los incumple, pues será prácticamente imposible", señala.

Junqueras afirma que esta amnistía es "para todos aquellos que han sido implicados en la causa política de la independencia de Cataluña". "Defendemos la amnistía, no como un punto y final, sino como el punto inicial de una negociación entre iguales, una negociación de verdad, entre Cataluña y el Estado español, que permita al conjunto de nuestra sociedad decidir su futuro votando", defiende.

Para Junqueras, es "evidente" que en el PSOE "han arrastrado los pies tanto como han podido y que han aceptado la mesa porque se han visto obligados". Cuando entre en vigor la amnistía, su inhabilitación ya no estará vigente, poniéndose a disposición de "servir" a Pere Aragonés.

También lamenta que "una parte" de Junts no quisiese que desde ERC coordinasen la negociación por la amnistía, algo que cree que "a nadie le puede sorprender": "Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros dejemos de insistir y no quiere decir que, algún día, Junts lo acepte. Yo creo que sería bueno para Cataluña".