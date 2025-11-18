Ahora

Querella contra Mazón

El PSOE valenciano denunciará a Mazón por falso testimonio en su declaración en la comisión de la DANA del Congreso

Qué están diciendo Los socialistas aseguran que el president en funciones "no solo eludió las preguntas", sino que mintió en muchas de sus afirmaciones ante la comisión de investigación parlamentaria.

El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) presentará una denuncia contra Carlos Mazón ante la Fiscalía por un delito de falso testimonio en su comparecenciade la víspera en el Congreso de los Diputados. El partido ha anunciado este martes una querella contra el president de la Generalitat en funciones "por haber faltado a la verdad" ante la comisión de investigación sobre la DANA.

Los socialistas aseguran que Mazón "no solo eludió las preguntas", como ya hizo en la comisión de Les Corts Valencianes, "sino que fue más allá, faltando a la verdad en muchas de las afirmaciones que hizo ante la comisión". Y en la comisión, Mazón tenía obligación de no faltar a la verdad en su testimonio, como se le recordó al inicio.

Desde Compromís, por su parte, el diputado Alberto Ibáñez señalaba este mismo martes en Al Rojo Vivo que sus servicios jurídicos estaban estudiando el posible recorrido penal de las mentiras de Mazón en sede parlamentaria, mientras que el propio portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha señalado que aún no había una decisión y que esperarían a ver cómo concluye la comisión. Sin embargo, los socialistas valencianos no lo han hecho.

Creen que lo del lunes fue delirante, porque Mazón no dejó de faltar a la verdad en su declaración, al punto de asegurar que no supo constancia de que había gente ahogándose hasta altas horas de la madrugada, cuando él mismo confirmó que había víctimas mortales esa misma noche en la televisión valenciana. Durante su declaración en la comisión del Congreso, Mazón además volvió a su teoría del apagón informativo, asegurando que "en base a la información de la que se disponía no se podía actuar de otra manera".

Una tesis desmontada ya hace meses por la jueza de Catarroja que investiga las responsabilidades tras la DANA, que concluyó que "el problema residiría no en la ausencia de información", que "la había sobrada", sino "en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma (...) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión". La magistrada, precisamente, ha solicitado las grabaciones completas de sus comparecencias tanto en el Congreso como en Les Corts.

