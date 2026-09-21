Infancia considera que Ceuta está haciendo "politiqueo" con la situación de los menores que siguen en la calle

Los detalles La ministra Sira Rego adelanta que en unos días tendrán listos los primeros expedientes para solicitar el reagrupamiento familiar "y vamos a ver cuál es la respuesta de Marruecos", ya que anteriormente se habían tramitado 600 expedientes de menores y el Gobierno no tiene "ningún tipo de respuesta" de Rabat.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado este lunes entre 500 y 700 los menores migrantes que siguen a día de hoy en las calles de Ceuta y ha destacado que la mayoría de ellos se quieren quedar en España "y se van a quedar". Rego ha descartado en una entrevista en la 'Cadena SER' que la mayoría de los menores migrantes que están ahora mismo en Ceuta vayan a ser reagrupados con sus familias en Marruecos. "No, yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Y se van a quedar".

La ministra ha detallado que en unos días tendrán listos los primeros expedientes para solicitar el reagrupamiento familiar "y vamos a ver cuál es la respuesta de Marruecos", ya que anteriormente se habían tramitado 600 expedientes de menores "y no tenemos ningún tipo de respuesta".

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