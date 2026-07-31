La preocupación de los vecinos de Ceuta: "Nunca he visto tanta gente en mi vida. Gente sin rumbo. La ciudad ha colapsado"

¿Qué dicen? Los ceutíes califican todo de "catástrofe" y hay quien habla de "invasión". "Esto parece 'Guerra Mundial Z", dice un empresario que teme que todo se alargue en el tiempo.

Los vecinos de Ceuta describen la situación en su ciudad como "una catástrofe" debido a la llegada de casi 50.000 migrantes desde Marruecos, lo que ha dejado al menos 19 muertos. La falta de control y la desesperación de quienes no tienen qué comer preocupan a los residentes. Un ceutí advierte que, si el hambre persiste, se producirán saqueos en supermercados. Otro vecino compara la situación con una invasión y teme que, sin intervención del Ejército, habrá grandes problemas. La comunidad espera que el Gobierno actúe, ya que la situación es insostenible y temen conflictos con el país vecino.

"Una catástrofe". Así hablan los vecinos de Ceuta de lo que están viendo en su ciudad. De lo que está pasando en sus calles. De la llegada de casi 50.000 migrantes procedentes de Marruecos que tiene a todo el mundo pendiente de España. Que ha dejado al menos 19 muertos. Que tiene a todos y a todas sin saber qué es lo que va a suceder.

Pero sí saben qué es lo que está sucediendo. "Es muy triste. Por un lado, que tantas personas entren a Ceuta sin ningún control; por otro, la tristeza que todas estas personas que no tienen nada que comer y que están tiradas en la calle".

"No sé qué pasará. El Gobierno tendrá que solucionar esto porque pinta mal. No quiero entrar en política, pero la Constitución dice que se ha de proteger la unidad territorial", insiste el vecino.

Lo peor, dice, lo que puede estar por llegar: "Cuando tengan hambre echarán la puerta abajo del supermercado y cogerán comida. Lo entiendo perfectamente. Llevan días sin comer y no tienen nada".

En la misma línea habla otro ceutí, que tilda todo de "preocupante": "El drama humano es preocupante. Nunca he visto a tanta gente en mi vida como hoy. Sin rumbo. Sin dirección concreta. Ceuta está colapsada".

"El problema es cuándo va a volver a pasar. Quizá lo peor llegue cuando apriete el hambre. Es que esto no da para más", prosigue.

"Esto es una invasión"

Otro ceutí, un empresario con una cafetería y un autolavadero, ha comparado las imágenes con la película "Guerra Mundial Z": "He tenido que decir que no podíamos abrir porque nos quitaban el pan de las manos. O mandan al Ejército y empiezan a deportar a Marruecos o habrá saqueos y grandes problemas".

"Esta noche han roto casas vacías para poder dormir. De aquí a la noche van a tener hambre y va a haber problemas. Van a romper comercios y persianas porque hemos tenido que cerrar. Si abrimos se nos cuelan", explica.

Y avisa: "Si esto dura una semana más el Gobierno va a tener que hacer algo. Vamos a tener guerra nosotros mismos con la gente del país vecino".

"Debería bajar Ceuta entera para recibir a Sánchez y a Marlaska. Para venir a hacerse una foto no merece la pena. Para dar la cara, les apoyo. Aquí somos tan españoles como en la Península y esto es una invasión. Desde aquí van a saltar al Estrecho y van a llegar", cuenta.

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