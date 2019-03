El juez acuerda mantener en prisión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

Marcel Padrós, tesorero de ANC ha depositado algunas de las fianzas para que los seis exconsellers abandonen la cárcel. En Al Rojo Vivo, ha explicado que "la cantidad de donativos ha permitido llegar a estas cantidades". Además, ha añadido que "la intención es que la noche la puedan pasar con los suyos".

Los exconsellers Romeva, Mundó, Bassa, Borrás, Rull y Turull saldrán de prisión, mientras que seguirán en ella el exvicepresident Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y el presidente de la Asamblea Nacional Jordi Sánchez y de Òmnium Jordi Cuixart.

El juez sí ve el juez en ellos un mayor riesgo de reiteración delictiva que sus abogados rechazan. Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, ha dicho que "les duele que el juez diga que son violentos".

En el auto, el juez del Supremo Pablo Llarena destaca que los cuatro que seguirán en prisión contribuyeron a que surgieran explosiones violentas en la calle que si salen podrían repetir y advierte de los daños que ocasionarían.

María Roig, abogada de Jordi Cuixart, ha dicho que "en todo momento él ha actuado según sus convicciones, de manera pacífica; nunca ha apoyado la violencia".

Para dejar en libertad a los seis exconsellers, argumenta que han prometido no repetir los delitos en el futuro y que si lo hicieran, las consecuencias serían menos graves. El razonamiento no ha contentado a la acusación popular de VOX. Javier Ortega, acusación de VOX, ha dicho que recurrirán la liberación: "No pueden seguir haciendo más daño y hay riesgo de fuga".

Además de los 100.000 euros de fianza para cada uno, se les imponen comparecencias semanales, la prohibición de abandonar España y la retirada del pasaporte aunque el juez no vea riesgo de fuga.