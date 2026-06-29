Un juez imputa a la jefa de Geriatría del Gregorio Marañón por la redacción de los protocolos de la vergüenza

Varias personas portan pancarta con lema 'Marea de residencias exige justicia' durante una manifestación por el desmantelamiento del sistema sanitario público

Los detalles La declaración de la jefa de Servicio de Geriatría en el Hospital Gregorio Marañón será este martes 30 de junio en la plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Arganda del Rey.

La jefa de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón, María Teresa Vidán Astiz, ha sido imputada por el Tribunal de Instancia de Arganda del Rey por su presunta implicación en la redacción de los 'protocolos de la vergüenza'. Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, señaló a Vidán Astiz como la redactora del documento. Mur firmó el protocolo inicial como aval técnico, que fue presentado el 15 de marzo. El caso forma parte de las denuncias presentadas por familiares de víctimas de residencias en 2024 contra altos cargos del Gobierno de Ayuso, incluyendo a Mur, Martínez Peromingo y Burgueño.

La plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Arganda del Rey imputa a la jefa de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón por la redacción de los denominados 'protocolos de la vergüenza'.

María Teresa Vidán Astiz, a quien el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur señaló como redactora del protocolo, declarará este martes 30 de junio a las 10:30 horas.

La asociación '7291: Verdad y Justicia', detalla en un comunicado que Carlos Mur, firmante de los protocolos de la vergüenza y exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha defendido que la redactora del documento fue Vidán Astiz.

"Sí, yo firmé el Protocolo inicial, como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales en la toma de decisiones. Era un Protocolo que había sido presentado inicialmente por una geriatra experta como la doctora Vidán, el día 15 de marzo a las 9 de la mañana, en la Consejería de Sanidad y la Mesa de Apoyo al Sermas, encontrándose allí el doctor Burgueño y el doctor Escudero. Y fue enviado a mí mismo y a todas las redes de geriatras de referencia, incluido el doctor Martínez Peromingo y otros geriatras expertos el día 16 por la mañana", declaró Mur ante el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid.

El procedimiento de Arganda del Rey es uno de los que se pusieron en marcha después de que, en octubre de 2024, 109 familiares de víctimas de residencias presentaran una denuncia colectiva por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal, contra diversos altos cargos del Gobierno de Ayuso.

Por ahora, tres ex altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso han sido imputados en media docena de procedimientos: Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del Protocolo de la Vergüenza y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria; y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112). También está imputado en al menos un procedimiento Antonio Burgueño, a quien Ayuso nombró como asesor cuando estalló la pandemia y que se encargó de elaborar un Plan de Acción contra el COVID.

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