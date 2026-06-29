El Gobierno celebra un Consejo de Ministros extraordinario para blindar unos Presupuestos en el aire

Los detalles El Ejecutivo da el primer paso para aprobar las cuentas públicas de 2027 con la actualización del cuadro macroeconómico, que vendrá seguida por la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit en los próximos meses.

El Consejo de Ministros se reúne de forma extraordinaria para actualizar el cuadro macroeconómico del Gobierno, primer paso hacia los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Tras esto, se aprobará el techo de gasto y la senda de déficit, y se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para trasladar los objetivos de déficit a las comunidades. El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informará sobre las previsiones económicas, con un crecimiento del PIB del 2,2% y una inflación del 3,2% en junio. Además, se prorrogará el decreto anticrisis, extendiendo ayudas para carburantes y energías renovables. Las medidas, que han movilizado más de 5.000 millones de euros, seguirán durante tres meses, aunque persisten discrepancias sobre rebajas fiscales.

El Consejo de Ministros se reúne de forma extraordinaria este lunes para abordar la actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno. Se trata del primer paso para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, el gran compromiso asumido por Moncloa de cara al próximo curso. Esta medida vendrá seguida por la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit para, posteriormente, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se encargará de trasladar a las comunidades autónomas los objetivos de déficit de cara al próximo año.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta de las previsiones económicas del Ejecutivo, así como para analizar los datos del PIB, cuyas estimaciones de crecimiento se sitúan en el 2,2% para este 2026, y de los datos de la inflación de junio, que se sitúa en el 3,2%.

Asimismo, el Gobierno también prevé prorrogar en el Consejo de Ministros extraordinario de este lunes el decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. Se prevé que se siga aplicando la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante a transportistas, agricultores y ganaderos, así como aquellas destinadas a la electrificación y el fomento de las energías renovables.

Estas medidas se extenderán durante tres meses más, siguiendo una línea muy similar al anterior decreto, tanto en los recursos movilizados como en los criterios, aunque sigue habiendo discrepancias entre los socios del Ejecutivo sobre si aplicar o no rebajas fiscales a determinados sectores, como la rebaja del 21% al 10% del IVA para electricidad y gas natural, que dejó de aplicarse el pasado 1 de junio.

El decreto, que fue aprobado hace tres meses, ha movilizado más de 5.000 millones de euros e incluyó un total de 80 medidas destinadas a "proteger a hogares, empresas y sectores productivos" ante la subida de los precios de la energía, los combustibles y las materias primas.

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