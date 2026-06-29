"Hermana, yo sí te creo": gritos de apoyo a la exedil del PP que denunció por acoso al alcalde de Móstoles a su llegada al juzgado

Los detalles La exconcejala del Partido Popular declara por primera vez ante el juez tras denunciar a Manuel Bautista por acoso sexual y laboral.

La exconcejala del PP que denunció al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral, ha acudido a declarar por primera vez ante el juez. A su llegada a los juzgados, fue recibida con el apoyo de un grupo de personas que coreaban "¡Hermana, yo sí te creo!" y "¡Hermana no estás sola!". Bautista, respaldado por Isabel Díaz Ayuso y la dirección del PP de Madrid, enfrenta imputaciones por seis delitos: acoso sexual y laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral. La exconcejala no cuenta con el apoyo del partido.

La exedil del PP que denunció a Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, por acoso sexual y laboral ha llegado este lunes a los juzgados para declarar por primera vez ante el juez y ha sido recibida al grito de "¡Hermana, yo sí te creo!".

De esta forma, un grupo de mujeres se han congregado a las puertas de los juzgados de Móstoles en torno a las 10:00 horas para mostrar su apoyo a la exconcejala y dejarle claro que no está sola. "¡Hermana no estás sola, yo sí te creo!", han coreado en repetidas ocasiones.

Además de los gritos de apoyo, las participantes en la concentración han portado pancartas con mensajes como "Presupuesta contra la violencia machista ya", "La violencia machista no se borra, se combate" o "No más Nevenkas", o "Dimite ya; PP encubridor", entre otros.

En total, Manuel Bautista, que en la actualidad cuenta con el apoyo de Isabel Díaz Ayuso y de toda la dirección del PP de Madrid --no así la exconcejala--, está imputado por seis delitos. Además, de los de acoso sexual y laboral, en la querella presentada por la exconcejal del PP de Móstoles también figuran los presuntos delitos de lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral, un total de seis delitos.

Bautista pidió el archivo de la causa

Precisamente, hace una semana, Manuel Bautista presentó un recurso pidiendo el archivo de la causa que investiga la querella, además de que se suspendiera la declaración de la exedil que estaba programada para este lunes, 29 de junio, y que, finalmente, sí se ha producido.

En el escrito, la defensa del regidor alegaba que la querella "carece de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal", por lo que reclamaba "el archivo inmediato de las actuaciones".

Las actuaciones fueron iniciadas oficialmente el 15 de abril después de que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia admitiera a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, al que también acusaba por no ampararla en sus denuncias internas.

En el auto de admisión a trámite, que fue acordado después de que la Fiscalía pidiera agilizar el caso, la magistrada citó a la exedil a prestar declaración el 29 de junio y ordenó que fuera reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

Sin embargo, en su escrito de petición de archivo, la defensa del alcalde mostoleño insistió en que no había "indicios racionales" en su contra y pidió que se archivara la investigación que mantiene abierta la titular de la plaza número 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles.

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