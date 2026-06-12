El entorno de Zapatero asegura que valor de las joyas se ha filtrado intencionadamente: “Se ha enterado por la prensa, ¡no existen las casualidades!”

Los detalles Fuentes cercanas al expresidente catalogan como "sorprendente" que se conozca el valor de las joyas en el momento en que "está en cuestión todo el procedimiento porque no hay cobertura legal para el volcado de su teléfono".

El entorno de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene silencio tras revelarse que las joyas del expresidente están valoradas en 1,3 millones de euros, según Ansorena y el Instituto Gemológico Español. La defensa de Zapatero asegura que se enteraron del valor a través de la prensa, ya que el Juzgado no les notificó. Consideran "sorprendente" que se conozca la tasación mientras el procedimiento legal está en cuestión. El PSOE no comenta al respecto, esperando la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional. El Partido Popular acusa al expresidente de "mentir y ocultar", cuestionando el origen y tributación de las joyas.

Silencio absoluto. Es la reacción del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse que las joyas que el expresidente del Gobierno guardaba en su despacho profesional tienen un valor de alrededor de 1,3 millones de euros, según un análisis de la joyería Ansorena en colaboración del Instituto Gemológico Español. Fuentes del entorno de Zapatero aseguran a laSexta que la defensa del expresidente se ha enterado del valor de las joyas a través de la prensa, porque el Juzgado no les ha notificado nada al respecto.

Esas mismas fuentes catalogan como "sorprendente" que se conozca el valor de las joyas en el momento en que "está en cuestión todo el procedimiento contra Zapatero porque no hay cobertura legal para el volcado del teléfono móvil" después de que la defensa del expresidente del Gobierno haya dado el primer paso para buscar la nulidad al exigir a EEUU información de cómo se consiguieron esos datos. Sostienen desde el entorno del exlíder socialista que "las casualidades no existen".

Por su parte, el PSOE evita pronunciarse sobre la tasación de las joyas de Zapatero. Fuentes socialistas aseguran a laSexta que el partido no va a hablar al respecto y remiten directamente a la declaración que Zapatero realice el próximo miércoles y jueves en la Audiencia Nacional.

El PP acusa a Zapatero de "mentir y ocultar"

Tras conocerse la valoración de las joyas de Zapatero, el Partido Popular le acusa de "mentir". La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este viernes que "ni son herencia de una abuela ni valen 30.000 euros". Además, ha afirmado que "solo quien tiene algo que ocultar miente". "Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no tributó", ha añadido, criticando así las palabras de Luis Arroyo, portavoz de Zapatero, que aseguró que estas joyas tenían un valor de entre 30.000 y 50.000 euros.

Para Muñoz, la tasación demuestra que el expresidente "miente, y solo quien tiene algo que ocultar miente. Por lo tanto, una mentira más". No obstante, Muñoz asegura no tener claro si Zapatero "ha intentado inducir a error o ha mentido".

Creo que es muy benévolo por su parte decir eso. Él salió en todas las teles a decir que las joyas costaban entre 30.000 y 50.000 euros y que formaban parte de una herencia familiar. Y por tanto ahora será el señor Zapatero el que tenga que decir por qué su portavoz ha mentido a todos los españoles", ha concluido Ester Muñoz sus declaraciones ante los medios.

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