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Investidura de Moreno

Vox afirma que "todavía hay tiempo para negociar" en Andalucía y que "no hay nada perdido"

Los detalles A pocas horas de que tenga lugar la segunda votación de la sesión de investidura de Juanma Moreno, la ultraderecha ha asegurado que "todavía queda tiempo para seguir negociando".

Juanma Moreno en la segunda jornada del pleno de investidura en el Parlamento de Andalucía Juanma Moreno en la segunda jornada del pleno de investidura en el Parlamento de AndalucíaAgencia EFE
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La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha asegurado este jueves que "todavía hay tiempo para negociar" en Andalucía y que "no hay nada perdido" de cara a la investidura de Juanma Moreno.

Así lo ha indicado Millán en una entrevista en RNE, donde no ha querido desvelar cuál será el voto de Vox esta tarde en la segunda votación de la sesión de investidura de Juanma Moreno. Según ha dicho, no quieren "negociar ni en medios ni en ruedas de prensa", sino que la negociación se lleva a cabo de la forma "más discreta posible".

Así, ha aclarado que su formación pide al PP "medidas, más allá de la cuota de responsabilidad que luego eventualmente pueda tener cada uno dentro del futuro gobierno".

Millán ha asegurado que la "ambición" de Vox es "hacer valer los votos de todos los andaluces" que votaron a este partido en las pasadas elecciones y llevar a cabo ese "cambio de gobierno que se demandó el 17 de mayo". Su partido lo que pide al PP "son medidas" que tienen que "ir acompañadas de una serie de garantías y de plazos para su cumplimiento".

"En eso estamos, todavía queda tiempo para seguir negociando y sacar ese acuerdo adelante que es muy importante", ha señalado Millán. Así, ha hecho hincapié en que "todavía queda tiempo para negociar, no hay nada perdido todavía". "Esa es la esperanza que nosotros tenemos, la de poder sacar adelante ese gobierno", ha añadido.

El objetivo de la ultraderecha es que el futuro gobierno de Andalucía se convierta en un "bastión frente al Gobierno de Sánchez", según ha detallado Millán. "Nosotros tenemos el deseo de que ese acuerdo salga adelante, más allá de cuotas de responsabilidad en el gobierno, hablando de medidas, de cumplimientos y de garantías para que se lleven a cabo", ha añadido.

Millán ha asegurado que para su partido es importante el "rechazo a todas las políticas ideológicas". También ha dicho que es "muy importante que se introduzca el concepto de prioridad nacional a la hora de articular las políticas públicas", que "no es más" que se tenga en cuenta "de forma prioritaria a los españoles", que tan criticado ha sido en el resto de comunidades como Aragón, Extremadura y Castilla y León.

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