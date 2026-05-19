Juan Fernández-Miranda, sobre el auto del juez Calama que imputa a Zapatero: "Es muy contundente y lleno de detalles"

El periodista indica que el Zapatero que aparece en el auto "no tiene nada que ver con el Zapatero que salió del Gobierno". Fernández-Miranda, además, considera al juez "garantista y sensato".

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el 'caso Plus ultra'. El auto del juez de la Audiencia Nacional sitúa al expresidente socialista como el líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo. Zapatero ha sido citado a declarar el próximo dos de junio.

"El auto del juez Calama es muy duro", señala Iñaki López, "pero no es menos cierto que la investigación está en una fase embrionaria y, quizá, después de su declaración podría quedar, incluso, desimputado". Juan Fernández-Miranda expone que "el Zapatero que aparece en estas páginas", refiriéndose al auto, "no tiene nada que ver con el Zapatero que salió del Gobierno".

El periodista señala que parecía ser un presidente que no tenía voluntad de dedicarse a los negocios. "Pero lo cierto es que, en los últimos años, ha protagonizado noticias en los medios de comunicación que, de repente, adquieren sentido en el auto del juez Calama".

Fernández-Miranda expone que el auto es "muy contundente" y que, además, está lleno de detalles. "El juez Calama es un juez garantista, sensato y, en el momento que toma la decisión de imputar al expresidente Zapatero lo hace porque tiene algo a lo que agarrarse", sentencia.

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