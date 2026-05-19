Ahora

DIRECTO

Última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero

'Caso Plus Ultra'

Juan Fernández-Miranda, sobre el auto del juez Calama que imputa a Zapatero: "Es muy contundente y lleno de detalles"

El periodista indica que el Zapatero que aparece en el auto "no tiene nada que ver con el Zapatero que salió del Gobierno". Fernández-Miranda, además, considera al juez "garantista y sensato".

El periodista indica que el Zapatero que aparece en el auto "no tiene nada que ver con el Zapatero que salió del Gobierno". Fernández-Miranda, además, considera al juez "garantista y sensato".

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el 'caso Plus ultra'. El auto del juez de la Audiencia Nacional sitúa al expresidente socialista como el líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo. Zapatero ha sido citado a declarar el próximo dos de junio.

"El auto del juez Calama es muy duro", señala Iñaki López, "pero no es menos cierto que la investigación está en una fase embrionaria y, quizá, después de su declaración podría quedar, incluso, desimputado". Juan Fernández-Miranda expone que "el Zapatero que aparece en estas páginas", refiriéndose al auto, "no tiene nada que ver con el Zapatero que salió del Gobierno".

El periodista señala que parecía ser un presidente que no tenía voluntad de dedicarse a los negocios. "Pero lo cierto es que, en los últimos años, ha protagonizado noticias en los medios de comunicación que, de repente, adquieren sentido en el auto del juez Calama".

Fernández-Miranda expone que el auto es "muy contundente" y que, además, está lleno de detalles. "El juez Calama es un juez garantista, sensato y, en el momento que toma la decisión de imputar al expresidente Zapatero lo hace porque tiene algo a lo que agarrarse", sentencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez señala la "intervención directa" de Zapatero "en operaciones internacionales de alto valor económico" como el petróleo y "oro"
  2. Zapatero defiende su inocencia: "Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directa ni indirecta, ni en España ni fuera"
  3. Vilaplana se niega a responder sobre su comida con Mazón en la DANA: "Ya sé cuándo mi nombre sale para contar algo o taparlo"
  4. Jonathan Andic paga la fianza de un millón de euros para evitar su entrada a prisión por la muerte del fundador de Mango
  5. Trump advierte con retomar los ataques en los próximos días mientras los ayatolás le acusan de presentar "amenazas" como "oportunidades de paz"
  6. La OMS alerta de la "magnitud y rapidez" con que se propaga el brote de ébola en el Congo: 130 muertos y más de 500 casos sospechosos