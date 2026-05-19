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"Esto acaba de empezar para José Luis Rodríguez Zapatero": Pilar Velasco analiza el auto que le imputa en el 'caso Plus Ultra'

Pilar Velasco analiza la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental y asegura que el juez Calama es "muy garantista y muy prudente".

Pilar Velasco analiza la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental y asegura que el juez Calama es "muy garantista y muy prudente".

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en el caso que investiga el rescate de Plus Ultra. El auto del juez le acusa de ser el líder de una red de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

"Presunción de inocencia por delante, pero esto acaba de empezar para José Luis Rodríguez Zapatero", afirma Pilar Velasco, que explica que se trata de una operación de la Audiencia Nacional "con un juez Calama muy garantista y muy prudente".

Sobre el auto, la periodista explica que "hay mucha profundidad en las operaciones como consultor en las que está el rescate de por medio y una trazabilidad del dinero muy bajo sospecha".

En su opinión, "lo que más daño hace a Zapatero" sería las sociedades offshore, "que son para ocultar dinero, comisiones o el dinero al fisco".

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