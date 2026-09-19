Jorlan Lopes da Silva, el sospechoso de 16 homicidios que asegura haber matado a 80 personas: sería el mayor asesino en serie de Brasil

Los detalles La Policía brasileña llevaba más de 30 horas buscándolo cuando fue localizado disfrazado de mujer y con una niña en brazos.

El caso de Jorlan Lopes da Silva ha conmocionado a Brasil. A sus 33 años, era uno de los hombres más buscados en Paraíba por su presunta implicación en 16 homicidios recientes. Tras más de 30 horas de búsqueda, fue detenido en Mulungu, vestido de mujer y con una niña que no era su pariente. Durante el interrogatorio, Jorlan confesó haber cometido alrededor de 80 homicidios desde los 13 años. Las autoridades investigan su conexión con otros crímenes sin resolver y su posible vínculo con una organización criminal. Actualmente, Jorlan está en prisión preventiva mientras se reconstruye su historial delictivo.

Su caso ha conmocionado a Brasil. Jorlan Lopes da Silva, de 33 años, era uno de los hombres más buscados por la Policía de Paraíba, investigado por su presunta relación con 16 homicidios cometidos en los últimos tres meses.

Tras más de 30 horas de búsqueda, los agentes consiguieron detenerlo en el municipio de Mulungu. Pero la escena que se encontraron llamó especialmente la atención: el sospechoso intentaba pasar desapercibido vestido de mujer, con una peluca y llevando a una niña de unos dos años en brazos. La menor no tenía parentesco con él y fue puesta a salvo.

Jorlan Lopes da Silva había conseguido escapar inicialmente del cerco policial y refugiarse en una zona de vegetación. Según los investigadores, posteriormente recibió ropa femenina para intentar continuar su huida sin ser reconocido. Eso sí, lo más sorprendente llegó durante su interrogatorio.

Ante las preguntas de los agentes, Jorlan aseguró que había cometido alrededor de 80 homicidios a lo largo de su vida y que su primer asesinato se produjo cuando tenía 13 años.

"Y desde que cometiste tu primer homicidio, cuando tenías 13 años… ¿aproximadamente cuántos homicidios crees que cometiste?", preguntó un policía al sospechoso. "No puedo darte esa cifra, porque si tuvieras que adivinar, bueno, muchos. Unos 80 homicidios, creo que sí", contestó.

De momento, las autoridades han reunido elementos que lo vinculan con 16 asesinatos cometidos desde mayo de 2026, después de que saliera de prisión tras cumplir una condena de varios años. De esos 16 casos, según la investigación, habría reconocido su participación en al menos 11.

La confesión de Jorlan ha llevado a los investigadores a revisar otros homicidios sin resolver en la región del Valle del Mamanguape para comprobar si existen pruebas que puedan relacionarlo con ellos. Si finalmente se demostrara que fue responsable de las decenas de muertes que asegura haber cometido, se convertiría en el mayor asesino en serie de la historia de Brasil.

Los investigadores también estudian sus posibles vínculos con una organización criminal que opera en la región. Además de Jorlan, otras personas han sido detenidas en el marco de la investigación. Mientras tanto, el sospechoso permanece en prisión preventiva. La Policía continúa intentando reconstruir su historial criminal y determinar cuántos de los homicidios que él mismo asegura haber cometido pueden ser realmente demostrados.

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