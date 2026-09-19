Ahora

Ha sido detenido

Jorlan Lopes da Silva, el sospechoso de 16 homicidios que asegura haber matado a 80 personas: sería el mayor asesino en serie de Brasil

Los detalles La Policía brasileña llevaba más de 30 horas buscándolo cuando fue localizado disfrazado de mujer y con una niña en brazos.

Jorlan Lopes da Silva, el sospechoso de 16 homicidios que asegura haber matado a 80 personas: sería el mayor asesino en serie de Brasil
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Su caso ha conmocionado a Brasil. Jorlan Lopes da Silva, de 33 años, era uno de los hombres más buscados por la Policía de Paraíba, investigado por su presunta relación con 16 homicidios cometidos en los últimos tres meses.

Tras más de 30 horas de búsqueda, los agentes consiguieron detenerlo en el municipio de Mulungu. Pero la escena que se encontraron llamó especialmente la atención: el sospechoso intentaba pasar desapercibido vestido de mujer, con una peluca y llevando a una niña de unos dos años en brazos. La menor no tenía parentesco con él y fue puesta a salvo.

Jorlan Lopes da Silva había conseguido escapar inicialmente del cerco policial y refugiarse en una zona de vegetación. Según los investigadores, posteriormente recibió ropa femenina para intentar continuar su huida sin ser reconocido. Eso sí, lo más sorprendente llegó durante su interrogatorio.

Ante las preguntas de los agentes, Jorlan aseguró que había cometido alrededor de 80 homicidios a lo largo de su vida y que su primer asesinato se produjo cuando tenía 13 años.

"Y desde que cometiste tu primer homicidio, cuando tenías 13 años… ¿aproximadamente cuántos homicidios crees que cometiste?", preguntó un policía al sospechoso. "No puedo darte esa cifra, porque si tuvieras que adivinar, bueno, muchos. Unos 80 homicidios, creo que sí", contestó.

De momento, las autoridades han reunido elementos que lo vinculan con 16 asesinatos cometidos desde mayo de 2026, después de que saliera de prisión tras cumplir una condena de varios años. De esos 16 casos, según la investigación, habría reconocido su participación en al menos 11.

La confesión de Jorlan ha llevado a los investigadores a revisar otros homicidios sin resolver en la región del Valle del Mamanguape para comprobar si existen pruebas que puedan relacionarlo con ellos. Si finalmente se demostrara que fue responsable de las decenas de muertes que asegura haber cometido, se convertiría en el mayor asesino en serie de la historia de Brasil.

Los investigadores también estudian sus posibles vínculos con una organización criminal que opera en la región. Además de Jorlan, otras personas han sido detenidas en el marco de la investigación. Mientras tanto, el sospechoso permanece en prisión preventiva. La Policía continúa intentando reconstruir su historial criminal y determinar cuántos de los homicidios que él mismo asegura haber cometido pueden ser realmente demostrados.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenidos

Las 6 de laSexta

  1. Ceuta sigue igual pese al traslado de migrantes al puerto: las nuevas chabolas no dejan ni un metro cuadrado libre ante el peligro del monte y la periferia
  2. "Acordamos que las prioridades preferentes pasarían a normales": los audios de la reunión de crisis en el Ramón y Cajal tras el escándalo
  3. Trump con Groenlandia, la historia de una obsesión que ha acabado con un acuerdo para su "control permanente sobre la seguridad"
  4. Europa reacciona ante el miedo a un ataque ruso: varios países se preparan por si Rusia inicia una ofensiva
  5. Prisión preventiva para el asesino confeso de la estudiante española Claudia Tacoronte en México
  6. Cinco años del volcán de La Palma: la reconstrucción sigue incompleta y el recuerdo intacto