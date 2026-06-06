De visita en España
Jesús Bastante señala la preocupación de León XIV por el "resurgir de los movimientos de impacto" entre los jóvenes
¿Por qué es importante? Con la juventud española volcada con la visita del papa, el periodista ha señalado que el Sumo Pontífice y los obispos están "preocupados" por unos movimientos "que no saben a dónde van a ir".
Resumen IA supervisado
Jesús Bastante ha analizado la visita del papa León XIV a España, marcando el regreso de un Sumo Pontífice al país desde 2011. Destaca el aumento del catolicismo entre los jóvenes y recuerda la figura de Juan Pablo II, comparando los lemas de apoyo popular. Bastante observa un resurgir del interés juvenil por el papa, que se reflejará en la vigilia y misa. Sin embargo, expresa preocupación por el resurgir de movimientos de impacto inciertos. León XIV, tras su llegada, ha abordado los abusos en la Iglesia, calificándolos de "llaga abierta", y promete ser contundente contra esta lacra. Esta visita lo convierte en el tercer papa en visitar España en funciones, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
* Resumen supervisado por periodistas.
Jesús Bastante ha analizado la visita del papa León XIV a España en el que es el regreso de un Sumo Pontífice al país desde 2011. En sus palabras, el periodista ha hablado del auge del catolicismo entre los jóvenes y ha recordado a la figura de Juan Pablo II".
"Vemos lemas como los de 'Juan Pablo II, te quiere todo el mundo'. Ahora es 'papa León, te queremos un montón", indica.
Y es que Bastante ve un rebrote en España: "La juventud en el país siempre se vuelca con el papa. Lo veremos en la vigilia y en la misa".
Sin embargo, apunta un matiz: "Hay preocupación en el papa y en los obispos con el resurgir de los movimientos de impacto. No sabe dónde van a ir".
El presente es que el papa León XIV está en España. Tras llegar a eso de las 10:15, ha hablado de los abusos en la Iglesia tildando todo de "llaga que todavía sigue abierta".
Ante eso, Bastante ha afirmado que León XIV va a ser "muy contundente con la lacra de los abusos": "Él ayudó a Francisco en la disolución del sodalicio, un grupo de abusos muy conocido en Perú y en Latinoamérica".
Es el tercer papa que visita el país en el ejercicio de sus funciones, después de Juan Pablo II y de Benedicto XVI.
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