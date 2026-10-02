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Así sería el calendario en caso de que las elecciones generales se adelantasen al 29 de noviembre

Los detalles Si este 6 de octubre el BOE publica la disolución de las Cortes, las elecciones generales podrían celebrarse el domingo 29 de noviembre. Para Nochebuena ya tendríamos una fotografia del nuevo Gobierno de España.

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Tras no poder sacar adelante los dos Reales Decretos-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para afrontar el problema de la vivienda en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, se estaría planteando convocar elecciones generales.

Fuentes consultadas por laSexta, han reconocido que Pedro Sánchez está consultando a su entorno más cercano la posibilidad de adelantar las elecciones generales. Eso sí, fuentes oficiales de Moncloa aclaran que, en estos momentos, no está sobre la mesa convocar elecciones y que no hay ninguna fecha decidida.

En cambio, según informa 'elDiario.es', la primera fecha que estaría barajando el presidente del Gobierno si decide finalmente mover esa ficha después de la votación en el Congreso de los dos decretos de vivienda, es el 29 de noviembre.

En caso de convocar a los españoles a las urnas ese día, este sería el calendario a seguir. El primer paso lo tendría que dar este lunes 5 de octubre. El presidente podría expedir el Real decreto de disolución y convocatoria electoral.

24 horas después, el martes 6 de octubre, sería oficial con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ese día quedarían disueltos el Congreso y el Senado.

Esto activa el reloj de 54 días para la celebración de esos comicios, con lo que nos situaríamos en el domingo 29 de noviembre. A partir de ahí entramos en otro escenario: en la nueva configuración del Congreso de los Diputados. Para Nochebuena ya tendríamos una nueva fotografia del nuevo Gobierno de España.

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