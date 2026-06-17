El exmagistrado Yllanes analiza la declaración de Zapatero ante el juez: "Estoy convencido de que tendrá que volver a declarar"

El exmagistrado analiza en este vídeo la declaración del expresidente del Gobierno que ha tenido lugar este miércoles ante la Audiencia Nacional. Finalmente, no habrá declaración mañana jueves como estaba previsto. En el vídeo, todos los detalles de su análisis jurídico.

El exmagistrado Juan Pedro Yllanes interviene en directo en Al Rojo Vivo para analizar la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional. El expresidente ha negado haber influido en el rescate de Plus Ultra, así como tener una sociedad en Dubai.

"La verdad es que para cualquiera que tenga cierto talante progresista ver a José Luis Rodríguez Zapatero declarando en un Juzgado central de instrucción no es un trago de buen gusto. A partir de aquí hay que dejar que la Justicia actúe. El propio José Luis Rodríguez Zapatero lo ha dicho en su comunicado y, por tanto, vamos a seguir los acontecimientos sin hacer ni juicios paralelos ni dictar sentencias anticipadas", afirma el exmagistrado.

Asegura que la estrategia de defensa que ha utilizado el expresidente de responder a las preguntas de su abogado y a las del juez, pero no a las del fiscal es una "estrategia de defensa que suele ser habitual". Según explica, "negarse a contestar a las preguntas de las acusaciones en la causa suele ser también un instrumento que se utiliza para decir 'necesitamos seguir ampliando nuestros argumentos de defensa y por tanto, esperemos a sucesivas declaraciones para seguir aclarando todo aquello que pregunte el juez instructor'".

Es más, "según me han comentado, Víctor Manuel Catena, abogado de Zapatero, no ha preguntado más allá de 15 o 20 minutos que en un caso como este es prácticamente como si la defensa no hubiese preguntado nada", afirma Yllanes, quien revela que Catena fue profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Sevilla y el fue alumno suyo.

"Tiene una trayectoria profesional indiscutible y, además, de ser un especialista porque es catedrático de Derecho Procesal, no me cabe la menor duda de que, ejerciendo como ha ejercido también la abogacía, debe ser un especialista en derecho penal (...) Tener a un procesalista como abogado defensor también forma parte de la estrategia de defensa de José Luis Rodríguez Zapatero", asegura el exmagistrado.

En cuanto a la decisión de Catena de poner en marcha una autorización universal voluntaria para que puedan investigarle donde quieran y como quieran, asegura el exmagistrado que se corresponde con una actitud de colaboración absoluta con el juez: "Conecta con la estrategia de defensa que se está siguiendo por parte de Catena, de 'no tenemos nada que ocultar y por tanto, permitimos el acceso universal a todas las cuentas del investigador'", explica.

Finalmente, el expresidente solo ha declarado este miércoles, y no lo hará también mañana jueves, como estaba previsto, pero el exmagistrado sostiene que no le cabe la menor duda de que tendrá que declarar de nuevo en otra ocasión.

"Estoy absolutamente convencido de que si se ha preguntado algo sobre la pieza separada de las joyas, la respuesta habrá sido 'Me acojo a mi derecho a no declarar' desde el momento en que han recurrido la decisión del juez de no posponer la declaración precisamente por el tema de las joyas", explica Yllanes.

Y además, apunta que "debemos tener en cuenta que el investigado puede solicitar comparecer ante el juez de instrucción en cualquier momento si quiera hacer cualquier tipo de aclaración o ampliación de su declaración".

Por tanto, y a modo de conclusión señala que "esto no ha hecho más que empezar". Así, "hacer cualquier tipo de valoración jurídica de lo que pueda pasar, cuando estamos en el momento inicial de la instrucción, me parece muy aventurado y por lo tanto estoy absolutamente convencido que vamos a ver de nuevo a José Luis Rodríguez Zapatero declarando ante el juez de instrucción", remata Yllanes. En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

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