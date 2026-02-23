De un "insulto" para Vox a un truco en la "chistera" para ERC: la política reacciona a la desclasificación del 23F

La otra cara El PNV critica que ha pedido cinco veces reformar la Ley de Secretos Oficiales y que el Gobierno ha "buscado excusas" para evitarlo.

La desclasificación de documentos del 23F anunciada por Pedro Sánchez ha generado diversas reacciones. El PP y Vox critican la medida, calificándola de "cortina de humo" y "un insulto", mientras que los socios del Gobierno la consideran "insuficiente". Sánchez destaca que la desclasificación salda una deuda histórica y es un paso hacia una democracia más transparente. Sin embargo, desde la izquierda y partidos como ERC y PNV, se reclama una reforma más amplia de la Ley de Secretos Oficiales y más desclasificaciones. En 58 años, España ha desclasificado documentos en solo once ocasiones, abordando temas de espionaje y relevancia histórica.

La desclasificación de documentos del 23F no ha gustado nada al PP ni a Vox, y tampoco ha contentado del todo a los socios del Gobierno, que en general la califican de "insuficiente". Pedro Sánchez ha anunciado la medida en redes sociales este lunes, por el 45 aniversario del intento de golpe de Estado.

En su mensaje, ha subrayado que con esta desclasificación "se salda una deuda histórica con la ciudadanía" y ha argumentado que "la memoria no puede estar bajo llave" y que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre".

De esta manera, el Ejecutivo se adelanta a la prometida Ley de Información Clasificada, que el Consejo de Ministros aprobó en julio pasado y que prevé el levantamiento de los archivos oficiales bajo llave desde hace 45 años o más.

Sin embargo, el PP la ha considerado una nueva "cortina de humo". "Vamos a cortina de humo al día. Se cumplen los pasos del colapso total", ha escrito en X la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Al mismo tiempo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho suponer que en esos papeles no se descubrirá nada que no sepan ya los españoles sobre el 23F y ha opinado que lo que España necesita son explicaciones sobre los últimos ocho años de Pedro Sánchez.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado positivamente la desclasificación, aunque ha pedido al Gobierno que "preste más atención al presente y al futuro y menos al pasado".

Mucho más tajante ha sido Santiago Abascal, que ha tachado la medida como "un insulto" y un "capote que no va a coger" para hablar de lo que le interesa a Pedro Sánchez. El líder de Vox ha asegurado en declaraciones a los medios en Arévalo (Ávila) que lo que se debe desclasificar son todas las informaciones policiales sobre las "saunas y negocios de alternes" que "han pagado la carrera política del presidente del Gobierno".

"Insuficiente" para la izquierda

Los socios de Gobierno han respaldado la decisión, aunque en general la consideran "insuficiente". Por ejemplo, tanto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, la han tildado de "muy buena noticia", aunque han subrayado que ahora toca abordar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que "lleva medio año atascada en el Congreso".

En la misma línea se ha posicionado el PNV, que ha recordado que ha pedido en cinco ocasiones reformar la Ley de Secretos Oficiales y ha emplazado al Gobierno a ordenar más desclasificaciones.

Fuentes del PNV han subrayado que llevan desde 2016 intentando modificar esta normativa, pero que la iniciativa está paralizada. Por eso, han preguntado al Gobierno por temas como el asesinato de Mikel Zabalza, los sucesos del 3 de marzo en Vitoria, los sanfermines de 1978 o el atentado del bar Aldana.

Desde la formación han apuntado que "la respuesta por parte del Gobierno siempre ha sido que no hay mayoría suficiente para una reforma y se han buscado excusas" a pesar de que "si el Consejo de Ministros tiene autoridad para clasificar documentos secretos, lo tiene también para desclasificarlos".

Algo más crítica ha sido la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, que ha asegurado que su partido teme que el anuncio sea una "nueva cortina de humo de Sánchez" que emplea ante su "falta de liderazgo y de gestión" al frente del Gobierno de España.

Ha considerado que la medida es "un síntoma de la 'calidad democrática' que existe en el Estado", aunque ha lamentado que "estemos acostumbrados" a que cada vez que surge una crisis en el Gobierno Sánchez "se saque de la chistera un tema nuevo polémico como es este caso".

Por su porte, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha apuntado en X: "Ya tocaba. Que se iba a saber antes quién mató a Kennedy que quién montó el 23F".

No obstante, Rufián ha apuntado que la desclasificación "debería ser el sumario (para saber la trama militar real) y las llamadas que entraron y salieron del Congreso (para saber la trama civil real)". "Lo demás será un salseo (interesante pero ya sabido)", ha indicado.

Solo 11 desclasificaciones

Asimismo, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha opinado que esta "buena noticia debería de abrir la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo llave".

Enrique Santiago, portavoz de IU, ha criticado directamente que las desclasificaciones se hagan "por trozos buscando titulares". Además, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado de "arqueología política" los documentos y ha reclamado al Gobierno que desclasifique la información sobre "las cloacas del Estado".

En 58 años, España ha desclasificado papeles secretos en solo once ocasiones, la primera vez en 1997 sobre los GAL y la última en 2024 sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Abarcan desde casos judiciales de espionaje político hasta documentos de relevancia histórica vinculados a los GAL, el 11M y la represión en Chile y Argentina entre otros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.