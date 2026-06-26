La Inspección de Trabajo extrema la vigilancia a las empresas por infracciones relacionadas con el calor y duplica las multas

Los detalles Según datos del Ministerio de Trabajo, las sanciones a las empresas han pasado de 706.000 euros en el verano de 2022 a 1,56 millones en el mismo periodo de 2025.

El inicio del verano en España ha intensificado la vigilancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debido al aumento de las temperaturas. En los últimos tres años, las multas a empresas por no proteger a sus trabajadores durante las olas de calor han aumentado, especialmente en sectores como la construcción y el campo. Según 'El País', las sanciones pasaron de 706.000 euros en 2022 a 1,56 millones en 2025. El Ministerio de Trabajo ha reforzado su actividad, con 10.820 actuaciones en 2025, y destaca la importancia de protocolos preventivos. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas para 2026, enfocándose en la protección de trabajadores expuestos a altas temperaturas. La ministra Yolanda Díaz enfatizó que trabajar no debe comprometer la salud ni la vida.

El comienzo del verano ha traído a España una subida inminente de las temperaturas. El calor cada vez es más y más intenso, motivo por el que Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha puesto manos a la obra y ha extremado su vigilancia sobre los incumplimientos de las empresas sobre sus trabajadores ante este tipo de fenómenos meteorológicos.

En los últimos tres años, se han multiplicado las multas por no cumplir con las medidas de protección de sus trabajadores durante las olas de calor. Estas se concentran sobre todo a empresas que se dedican a la construcción o al campo, por no respetar los horarios, por no parar cuando el calor más aprieta.

Tal y como ha adelantado 'El País', según datos del Ministerio de Trabajo, las sanciones a las empresas han pasado de 706.000 euros en el verano de 2022 a 1,56 millones en el mismo periodo de 2025.

De junio a septiembre del año 2022 se dieron 4.620 actuaciones que se relacionaban con la exposición a altas temperaturas de empleados, un número que disminuyó en 2023, con 3.290, y en 2024, con 4.240. Sin embargo, aunque parecía que los números se habían estabilizado, el incremento de 2025 fue imparable: se registraron 10.820 actuaciones.

"Ante una realidad en la que los fenómenos adversos son cada vez más frecuentes, junto a la mayor conciencia social con respecto a la peligrosidad de las altas temperaturas, existe más actividad planificada por parte de la Inspección, que la hace estar especialmente vigilante en los meses de más calor", sostiene el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, Trabajo añade que "la Inspección lleva a cabo acciones frente al calor durante todo el año, con actuaciones de control que revisan que las empresas estén preparadas mediante la aprobación e implantación de protocolos y otras medidas preventivas". Por su parte, el Consejo de Ministros y Ministras aprobó el pasado 9 de junio las medidas y planes de actuación con motivo del período estival para el año 2026.

Campaña informativa para trabajadores

"Se trata de tener en cuenta las circunstancias especiales de este período en el que se producen desplazamientos migratorios y en el que pueden darse temperaturas extremas de calor que requieren medidas y actuaciones específicas de protección de la población trabajadora. Así, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) pone en marcha una campaña informativa para hacer llegar a personas trabajadoras y empresas las medidas que deben tomar ante episodios de altas temperaturas", aseguran.

De esta manera, exponen que, tras la aprobación a este paquete, "la vigilancia se refuerza, especialmente, en las actividades con mayor exposición a las altas temperaturas como en el caso de las personas trabajadoras del campo donde se produce un repunte de actividad agraria en el periodo estival, la construcción y otros sectores en los que, debido a las peculiaridades de las actividades desarrolladas, se vean afectadas por las altas temperaturas en el periodo estival".

"Trabajar no puede costar la salud ni la vida. En el siglo XXI, nadie debe enfermar ni morir en su puesto de trabajo", sostuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en relación al número de personas que perdieron la vida en España en 2025 en accidentes laborales: más de 700.

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