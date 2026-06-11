Mazón y el chat de la vergüenza: el silencio en el grupo de WhatsApp del Consell en las horas clave de la DANA

Los detalles Ninguno de los miembros del Govern habló tan siquiera cuando se envió el Es-Alert, tal y como muestra el pantallazo entregado por la vicepresidenta Susana Camarero. Mutis total de 18:00 a 20:30.

El 29 de octubre de 2024, durante una DANA que causó la muerte de más de 200 personas en la Comunidad Valenciana, el chat del Consell de la Generalitat Valenciana permaneció en silencio. Carlos Mazón, entonces president, estuvo desaparecido desde las 08:00, y no hubo menciones a las lluvias o riadas en el chat, según un pantallazo entregado por la vicepresidenta Susana Camarero. Mazón solo envió un mensaje inapropiado a las 08:17. Las víctimas, indignadas, criticaron la falta de acción y empatía. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, acusó a la exconsellera de desconectarse y priorizar eventos turísticos mientras la tragedia ocurría.

Silencio. Silencio total y absoluto. Es lo que hubo en el chat del Consell de la Generalitat Valenciana. Es lo que se produjo durante las peores horas de aquel 29 de octubre de 2024. En el día de la DANA, de unas riadas y unas lluvias torrenciales que acabaron con la vida de más de 200 personas. A pesar de todo, silencio. Silencio de todos con un Carlos Mazón, por aquel entonces president, desaparecido desde las 08:00.

Es lo que se desprende de un pantallazo entregado por la vicepresidenta Susana Camarero. En uno en el que no hay una sola mención a las lluvias. A las riadas. En el que ni tan siquiera se habla cuando se activa el Es-Alert.

Porque según los mensajes que ha entregado, nadie habló desde las 18:00 hasta casi las 20:30. Nadie dijo nada en las peores horas de la DANA. "Demostraron que el pueblo no les importamos nada", dice Toñi, una de las víctimas de la tragedia.

De Mazón, ni rastro. Tan solo con un par de mensajes de las 08:17 en el que además emplea un verbo poco adecuado para el día en cuestión. "Vamos a inundar de datos a los medios hoy, desprende sensación de estar alerta que te cagas", se le puede leer.

Algo que ha indignado todavía más a las víctimas. "¿Inundar de datos? Es una burla tan grande que no se puede soportar", cuenta Mariló Gradoli, portavoz de la Asociación Víctimas de la DANA 29 de octubre.

Además, antes de entrar en El Ventorro, Mazón podría haber leído los dos mensajes de alerta de Salomé Pradas. "Pedimos mucha precaución a los vecinos de los municipios por donde discurren el río Magro y el barranco del Poyo. Hemos decretado la emergencia hidrológica", se podía leer.

Ante eso, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha cargado nuevamente contra la exconsellera: "Se desconectó, abandonó y luego se fue a dar unos premios de turismo. Es muy cínico".

Todo, mientras el agua se acumulaba en multitud de zonas en Valencia y la gente moría. Mientras había vidas que se perdían con cada minuto que pasaba.

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