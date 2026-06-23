Iñaki López, tras la sentencia a Ábalos: "Quien abra la puerta a mangantes como Aldama verá los tres próximos mundiales en la trena"

Iñaki López reflexiona sobre la sentencia del caso mascarillas y apunta hacia José Luis Ábalos, que "se presentaba como el árbitro de la moral, pero se dejó comprar y a precio de saldo".

"Las mafias se desarticulan mejor desde dentro y un buen delator nos ahorra muchos recursos públicos", comenta Iñaki López en el arranque de Más Vale Tarde, donde valora el resultado de la sentencia del caso mascarillas, donde asegura que "los beneficios de colaborar con la justicia no se han improvisado".

Aunque entiende la "rabia" por la sentencia atenuada para un "mafioso con galones que va por los platós de televisión de salvapatrias justiciero" como Víctor de Aldama, el presentador dirige el foco hacia los políticos.

"Más rabia aún da que el hombre más poderoso del Gobierno después del presidente, el todopoderoso secretario de Organización del PSOE, el William Wallace que lideró la moción de censura contra la corrupción de Rajoy, fuera otro mangante más en la interminable lista de exministros encarcelados", afirma Iñaki.

Para el presentador, Ábalos "se presentaba como el árbitro de la moral, pero se dejó comprar y a precio de saldo". Algo que supone "un duro golpe" para un votante progresista "que no se reconoce en esa mafia de mordidas, amantes enchufadas y lupanares de carretera secundaria".

Para Iñaki, que las condenas contra los corruptos sean contundentes "es importante para que los futuros políticos capten el recado y no nos vuelvan a fallar". "Quienes abran la puerta a mangantes como Aldama, verán los tres próximos mundiales en la trena, y eso vale a izquierda y derecha", sentencia.

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