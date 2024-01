El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por su formación -que son en total 11- han alcanzado un "compromiso" para impulsar una EBAU "común" a partir de 2025. Estas tendrán el mismo examen todas y la misma fecha. Asimismo, ha emplazado al Gobierno a recoger la propuesta para toda España.

"Vamos a hacerlo en las comunidades en las que gobierna el PP para 2025. Lo vamos a hacer y lo vamos a proponer al Ministerio de Educación", ha explicado en un coloquio sobre educación celebrado en León, en el que también participaron distintas asociaciones, colectivos y profesionales del ámbito educativo, así como el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha apoyado públicamente la propuesta de Feijóo y ha hablado, incluso, de una EBAU "única".

Después, según informaron fuentes del PP a Servimedia, esta EBAU "común" equiparará los contenidos, los criterios de corrección y la fecha de celebración de la Selectividad en las 11 comunidades en las que gobierna. Por eso, ha recalcado que su partido ya está trabajando en esta propuesta con todos los consejeros de Educación del PP para presentar "una EBAU común en toda España y ponerla a disposición del Ministerio de Educación y de todas las comunidades autónomas".

Feijóo ha insistido en su discurso que "no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al sistema universitario español". Este paso se produce después de que el jefe de la oposición reuniese este martes en Génova a los consejeros de Educación del PP y exigiese al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de una conferencia sectorial para llevar a cabo "una reforma integral" del sistema educativo que aborde los problemas de la educación española, una vez conocidos los "malos" resultados del informe PISA de la OCDE.

"Al mismo esfuerzo en el mismo país, las mismas oportunidades. Vamos a dar este paso en favor de la igualdad y la excelencia. Este sistema común marcará un antes y un después", ha destacado Feijóo en su discurso. Asimismo, ha reclamado al PSOE que "no intente hacer en las aulas la política" que ha renunciado a realizar en las instituciones y "no improvisar anuncios en los mítines de partido porque la educación no debe ser un arma arrojadiza".

"Mientras el Gobierno del PSOE ignora a la sociedad civil, en Castilla y León se cuenta con ella y mientras el Gobierno enfrenta la meritocracia con la igualdad de oportunidades, el PP apuesta por ir de la mano", ha señalado el 'popular'.