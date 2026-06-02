La importancia de convencer a los empresarios catalanes: Feijóo los quiere para presionar a Junts a favor de la moción de censura

Los detalles Desde el Cercle d'Economia, en los últimos meses, se ha criticado el mal funcionamiento de servicios públicos, la regularización de migrantes y la falta de inversión. Justo los temas que Feijóo ha puesto sobre la mesa porque, en sus palabras, "con Cataluña hay que comprometerse".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha respondido a la invitación de Junts para negociar sus votos en una posible moción de censura contra Pedro Sánchez, afirmando que hablará de "cosas serias". Tras reunirse con empresarios catalanes en el Cercle d'Economia, Feijóo buscó su apoyo para influir en Junts, centrándose en temas como productividad, reformas e infraestructuras, sin mencionar la independencia. Subrayó que el Gobierno es como una empresa investigada, buscando ganarse a los empresarios catalanes, clave en el poder económico. Feijóo intenta asegurar el respaldo empresarial, crucial para su estrategia política.

"Vamos a hablar de cosas serias". Esta es la respuesta que ha dado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la invitación de Junts. Este martes, los de Puigdemont, le han dicho a los populares que si quieren sus votos para una posible moción de censura contra Pedro Sánchez, hay que viajar a Waterloo.

Feijóo ha hablado al término de su reunión con los empresarios catalanes, con el Cercle d'Economia. La cabeza del PP quería convencerles, por lo que ha ido hablando en su idioma, el empresarial. Porque Feijóo quiere convencer a los empresarios de Cataluña para que estos, a su vez, hagan lo mismo con Junts.

Por ello, les ha hablado de productividad, de reformas, de menos impuestos, de más infraestructuras, de absentismo y de inversiones. No ha tocado otros temas. No ha pronunciado nada sobre independencia ni de España como una única nación.

Eso sí, Feijóo no ha perdido la oportunidad de llevarles un mensaje a los empresarios catalanes: que el Gobierno es una compañía investigada con ejecutivos en prisión, sin agenda económica pero con muchas citas en los tribunales.

¿Por qué buscar el favor de las empresas?

Está claro que Alberto Núñez Feijóo quería pelotear y meterse en los bolsillos a los responsables de las principales empresas de Cataluña, pero lo importante es saber por qué.

La respuesta es sencilla: en ellos se concentra el poder económico catalán. Son como la nota de corte para entrar en la universidad; tienes que llegar a ella o estás fuera. Es decir, sin los empresarios, Feijóo no podrá alcanzar a Junts.

Aunque ha dejado claro que no va a pedir favores, ha recordado todo lo que votan en sintonía con una formación, sin aclarar cuál. "Un plan de infraestructuras, mejoras para el colectivo médico, bajadas de impuestos... Todo esto ya se ha aprobado en el Senado. Por cierto, con los votos de un partido político catalán que no es ERC", ha dicho.

Hace unos meses, fue mucho más claro ante la patronal catalana. Entonces aseguró: "Estoy convencido de que en esta sala hay muchas personas que han votado a Junts. (...) Les quiero hablar de una forma muy clara. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura. Lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas, porque no los tengo".

Saber lo que quieren

Este martes, el líder del PP ha ido a asegurar el examen, como cuando uno se aprende los temas preferidos del profesor, a ver si caen en el examen. Desde el Cercle d'Economia, en los últimos meses, se ha criticado el mal funcionamiento de servicios públicos, la regularización de migrantes del gobierno, la falta de inversión y se ha hablado de fiscalidad. Justo los temas que Feijóo ha puesto sobre la mesa porque, en sus palabras, "con Cataluña hay que comprometerse".

Este foro ya fue fundamental para Feijóo en 2023, a las puertas de las elecciones generales. Entonces ya buscó la confianza de la burguesía catalana y para ello les ofreció: "Un cambio tranquilo y sereno". En 2023 no le salió bien y los 13 diputados que el PSC le sacó al PP fueron decisivos para impedir que Feijóo fuera presidente.

Hoy se ha examinado el popular y este miércoles le toca a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno intentará vender las bonanzas económicas de su Gobierno y, después, veremos quién consigue el favor y el poder de los empresarios de Cataluña y si estos aprietan a Junts.

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