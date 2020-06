La Policía impidió este lunes la entrada en Mallorca de 25 pasajeros procedentes de Múnich y Zúrich, que no formaban parte de la prueba piloto de turismo puesta en marcha en Baleares esta semana. Así, al no poder justificar el viaje ni cumplir los requisitos contemplados para desplazarse durante el estado de alarma, no se les permitió entrar en la isla.

Según ha detallado la Delegación del Gobierno en un comunicado, la mayoría eran ciudadanos que venían a la isla para pasar unos días de vacaciones, supuesto que aún no está permitido salvo para los turistas del plan piloto de apertura de corredores turísticos seguros, que comenzó este mismo lunes.

Los agentes detectaron por la mañana a 10 viajeros en el vuelo procedente de Múnich y a otros 15, por la tarde, en el vuelo de Zúrich. Tras comprobar que no estaba justificado el desplazamiento de estos 25 pasajeros, la Policía Nacional procedió a retornarlos de nuevo a Alemania y Suiza.

El aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma de Mallorca, registró este lunes la llegada de 1.182 pasajeros, según datos de la Guardia Civil. El aeródromo operó en total 14 vuelos internacionales durante esa jornada, siete de ellos de entrada, incluidos los dos primeros vuelos del plan piloto que llegaron desde Alemania.

De los otros cinco vuelos procedentes del extranjero que aterrizaron en Son Sant Joan y que son controlados por Policía Nacional y Sanidad Exterior, 277 personas tendrán que pasar el periodo de cuarentena de 14 días impuesto a los viajeros internacionales, la cifra más alta desde el pasado 15 de mayo, cuando entró en vigor esta medida para las personas procedentes de otros países a su llegada a España.