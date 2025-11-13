Ahora

Pide prudencia

Illa pide aplicar "con celeridad" la amnistía tras la resolución del Abogado General del TJUE

El contexto El TJUE ha defendido que los gastos del proceso independentista de Cataluña de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE, lo que abriría el camino a la amnistía de Puigdemont.

El president de la Generalitar de Cataluña, Salvador Illa, en un acto este jueves en Barcelona.El president de la Generalitar de Cataluña, Salvador Illa, en un acto este jueves en Barcelona.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado positivamente la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía y pide que se aplique "con celeridad y sin subterfugios" una legislación que considera que es buena para Cataluña y España.

Lo ha dicho este jueves en la clausura de la jornada 'Catalunya mira al cel' sobre actividades por el eclipse solar de agosto de 2026, que se ha celebrado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Allí, ha valorado que esta posición, aunque no es una resolución firme del TJUE, "es un paso significativo" y que hay que tener prudencia y esperar que se pronuncien los jueces.

Cree que el Abogado General del TJUE marca con esta posición un marco de discusión y que afirma que la amnistía es conforme al derecho europeo: "Estoy contento. Siempre confiamos que sería así y pido que se aplique con celeridad y sin subterfugios que es buena para Cataluña y para España".

Resolución del TJUE

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann ha defendido que la Ley de Amnistía es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR.

No obstante, ha cuestionado que se dé a los jueces un plazo de dos meses para aplicarla.

En las conclusiones que ha publicado este jueves, ha argumentado que los gastos del proceso independentista de Cataluña de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE, lo que abriría el camino a la amnistía del expresident catalán Carles Puigdemont.

Asimismo, sostiene que la amnistía de los delitos de terrorismo investigados en la Audiencia Nacional tampoco contraviene la directiva relativa a la lucha contra los delitos de terrorismo.

El abogado general ha afirmado que la ley "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía" y tampoco "incluye violaciones graves de derechos humanos".

El letrado ha asegurado que "nada permite calificar a la ley de amnistía de autoamnistía" y ha argumentado que se trata del "fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista", no impuesto por un poder autoritario, y que "su aplicación no se sustrae al control judicial".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general, en directo | El abogado del novio de Ayuso acusa a la Fiscalía de crear "un relato de confesión y culpabilidad"
  2. El Gobierno inicia el camino para presentar los Presupuestos y llevará la senda de estabilidad al próximo Consejo de Ministros
  3. El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas
  4. El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre en España por la gripe aviar
  5. Epstein aseguraba que podría "acabar" con Trump y ofreció "fotos de Donald con chicas en bikini" en su cocina
  6. Desprendimientos, inundaciones y clases suspendidas: la borrasca Claudia golpea Canarias y deja nueve vuelos cancelados