Illa carga contra un Feijóo "patriótico por fuera y desleal por dentro" ante sus coqueteos con Abascal: "Si no tenéis proyecto, quitaos del medio. Vais a perder"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene durante la Fiesta de la Rosa que celebra cada año el PSC en Gavà (Barcelona).

¿Qué ha dicho? El presidente de la Generalitat, que se encontraba en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC en la Pineda de Gavá, ha señalado que el líder 'popular' va "siempre detrás de Vox y Abascal".

En la Fiesta de la Rosa del PSC en la Pineda de Gavá, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña y secretario general del PSC, criticó duramente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificándolo de "patriótico por fuera y desleal por dentro". Illa arremetió también contra Santiago Abascal, líder de Vox, señalando que ambos buscan votos sin ofrecer proyectos sólidos. Durante el evento, al que asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Illa cuestionó a Feijóo sobre su postura respecto a la amnistía en Cataluña, la bajada de impuestos a los ricos y su compromiso con las lenguas cooficiales.

"Patriótico por fuera y desleal por dentro". Son las palabras que el presidente de la Generalitat de Cataluña y secretario general del PSC, Salvador Illa, ha dedicado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC en la Pineda de Gavá, celebrada este domingo para movilizar a las filas socialistas en este nuevo inicio de curso.

Este ha sido el primer acto de partido al que ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su vuelta de vacaciones. Evento en el que Illa se ha mostrado de lo más claro y crítico contra el jefe de la oposición y el ultraderechista Santiago Abascal. "Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok y poco proyecto. Y hoy lo hace Feijóo... Siempre por detrás de Vox y de Abascal", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que Feijóo "siempre llega tarde a Cataluña" y le ha enviado un mensaje: "Ya te habrás dado cuenta de que respetamos y no insultamos, pero tenemos memoria". "Tenemos una pregunta para ti Alberto. ¿Vas a reconocer que la amnistía ha funcionado en Cataluña? ¿Vas a pedir perdón?", ha añadido.

En su intervención, además, ha preguntado si Feijóo "va a bajar impuestos a los ricos" y si va a trabajar también por el catalán: "Somos 20 millones de personas en España con lenguas cooficiales. ¿Vas a explicar tu patriotismo? ¿Vas a acoger menores? Patriota de cara a fuera y por dentro, desleal".

"Abascal y tú siempre juntos en pareja. Matrimonio. Venís aquí a buscar votos, no para defender convivencias. Si no tenéis proyecto, quitaos del medio. Vais a perder, os va a derrotar Pedro Sánchez", ha sentenciado el catalán.

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