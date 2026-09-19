"Intenté pasar mi tarjeta pero no funcionó": Trump cumple su amenaza y veta el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y 'Politico'

El contexto El mandatario estadounidense señaló en sus redes sociales que la decisión, que tiene carácter "inmediato", se produce por su "constante difusión de noticias falsas": "Los medios no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras".

Una reportera fue impedida de acceder a la Casa Blanca tras el veto del presidente Donald Trump a periodistas de CNN, MS NOW y 'Politico'. La comunicadora descubrió el bloqueo al intentar pasar su tarjeta, la cual fue inhabilitada. Akayla Gardner, de MS NOW, destacó que la Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense. Las cadenas afectadas, incluyendo CNN y 'Politico', han declarado que defenderán sus derechos constitucionales. Clayton Weimers de Reporteros Sin Fronteras criticó a Trump por controlar la información. La Casa Blanca justificó la medida acusando a los medios de difundir "noticias falsas". Incidentes similares han ocurrido con otros medios como The Associated Press y 'The Wall Street Journal'.

"Intenté pasar mi tarjeta, pero no funcionó". Son las palabras de una reportera a la que le han impedido el acceso a la Casa Blanca tras el reciente veto del presidente estadounidense, Donald Trump, a trabajadores de CNN, MS NOW y 'Politico'. La periodistas asegura que se percató de lo que estaba ocurriendo cuando se encontraban en la zona de los detectores de metales: "Había una luz roja pitando y el oficial me pidió que dejara mi tarjeta. Dijo que estaba inhabilitada. Pregunté por qué no podía entrar pero dijo que eso estaba por encima de él. No me ha pasado solo a mí, a nuestro fotógrafo también le han quitado la acreditación esta mañana", ha explicado.

Por su parte, la periodista de MS NOW Akayla Gardner, que ha resultado afectada por la decisión del republicano, ha señalado que "la Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense" y que "las decisiones que se toman dentro están financiadas con los dólares" de sus impuestos.

Así, la cadena ha adelantado que tomará "todas las acciones necesarias" para defender sus derechos: "Apoyamos firmemente a nuestros presentadores, a nuestros reporteros y a toda la redacción", ha planteado. La CNN ha subrayado que seguirá informando del Gobierno de Estados Unidos "a pesar de los intentos de restringir el acceso físico a la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales". "Tenemos derecho al amparo de la Constitución de Estados Unidos de informar sin trabas ni interferencias desde la sede del gobierno, por lo que este veto es un ataque ilegal a un derecho fundamental", ha añadido.

Desde 'Politico', su redactor jefe, Jonathan Greenberger, ha denunciado que el Servicio Secreto había negado la entrada a una de las periodistas del medio: "Le han negado la entrada al complejo y le han confiscado el pase que le permite acceder a la Casa Blanca". "Estamos con ella y con todos los periodistas que cubren la Casa Blanca. Como dijimos ayer, vamos a defender con firmeza nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda" de la Constitución, ha subrayado Greenberger.

"El acceso de la prensa no es un privilegio de los periodistas"

El director para América del Norte de Reporteros Sin Fonteras, Clayton Weimers, ha reprochado a Trump que "esté otra vez lanzando mentiras sobre las noticias falsas para intentar controlar quién y dónde se informa de él". "El acceso de la prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho para garantizar que el pueblo estadounidense recibe información independiente", ha expresado.

El mandatario señaló en sus redes sociales que la decisión, que tiene carácter "inmediato", se produce por su "constante difusión de noticias falsas". "Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras cuando cubren noticias sobre el presidente, la Administración Trump o Estados Unidos", dijo.

Varios periodistas de estos medios estaban en la Casa Blanca en el momento del anuncio sin que tuviera mayor repercusión. Más tarde, la CNN publicó un comunicado de apoyo a su equipo de la Casa Blanca en el que defendió su trabajo "justo y conciso". "Si se materializa la amenaza del presidente Trump sería un ataque ilegal contra un derecho fundamental amparado por la Constitución", indicó.

Previamente, la Casa Blanca había vetado el acceso a la agencia The Associated Press al Despacho Oval, el 'Air Force One' y otros espacios presidenciales en represalia por la negativa del medio a utilizar la denominación golfo de América para el golfo de México. AP denunció la medida al amparo de la Primera Enmienda y un juez federal ordenó a la Casa Blanca retirar el veto. La Administración ha recurrido.

También un periodista de 'The Wall Street Journal' fue vetado del 'Air Force One' en 2025 tras las quejas de Trump sobre la información publicada por el periódico acerca del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión tras ser juzgado por dirigir una red de tráfico sexual de menores que implicaba a personalidades y millonarios estadounidenses.

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