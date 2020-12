El ministro de Sanidad pone fecha al fin de la pandemia en España: "Se podrá producir a finales de verano (2021)". Así lo ha apuntado Illa en una entrevista en la Cadena SER este lunes. "El principio del fin es comenzar a poner las vacunas. Y el fin es cuando consigamos inmunizar al 70% y se podrá producir a finales del verano. Creo que 2021 lo acabaremos con la mayor parte de la población inmunizada", ha explicado el titular de Sanidad.

Illa ha insistido, una vez más, en lanzar un mensaje de prudencia y aboga por "no bajar la guardia". "Son días en que los contactos sociales aumentan. Tengo la percepción de que la ciudadanía es consciente y quiero aprovechar para felicitar por el comportamiento mayoritariamente ejemplar", ha afirmado en la misma entrevista radiofónica.

Con respecto al retraso en el envío de dosis de Pfizer para este lunes, Illa apunta a "una incidencia del proceso de carga y envío, relativo a la temperatura". "Parece que está resuelto, así me lo ha comunicado el CEO de Pfizer España. Tendrían que estar disponibles mañana", ha señalado el ministro, que añade este retraso de un día "no afecta al número de dosis".

"Esperamos que el día de Reyes se apruebe la vacuna de Moderna"

En relación a la vacuna de Moderna, Illa espera que el día de Reyes se apruebe la vacuna de Moderna. "Todo parece que será así y se dará una valoración positiva. A partir de entonces, tendremos concreción de los envíos. Europa ha adquirido 80 millones de dosis de las que nos corresponden 8. Vamos a ver cómo se concretan esas entregas".

Reconoce que "todos quisiéramos tener las 140 millones de dosis que ha comprado España, lo antes posible", pero añade que "todas las dosis son bievenidas". Así, añade que no esperan millones de dosis de la vacuna de Moderna en los primeros envíos. "No quiero especular, pero todas las cantidades son relevantes, porque ayudan a este proceso de vacunación".

Sobre el plan de vacunación que arrancó ayer en las CCAA, el titular de Sanidad celebra que el proceso funcionó como estaba previsto y apunta que con ello "se abrió un rayo de esperanza". "Había mucha planificación por parte del sistema sanitario. Las dosis se administraron como estaba previsto".

Preguntado por un posible endurecimiento de las medidas, el ministro no descarta medidas más duras y advierte que "enero no va a ser un mes fácil". "La segunda dosis se va a recibir 21 días después y la inmunización tiene efecto 8 días más tarde. No hay que bajar la guardia".