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El PP vuelve a la carga

Feijóo promete presentar una moción de censura en 48 horas si PNV y Junts tienen "algún arrebato de dignidad" y rompen con Sánchez

Los detalles El líder del PP reconoce que el PP está manteniendo contactos con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts desde hace meses, especialmente con la formación de Carles Puigdemont, que, asegura, es "la única que se atreve a votar en contra de Sánchez".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez FeijóoAgencia EFE
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Alberto Núñez Feijóo vuelve a poner sobre la mesa la moción de censura. El líder del PP se ha comprometido a presentar su candidatura para desbancar a Pedro Sánchez en un plazo de 48 horas si se produce "algún arrebato de dignidad" entre los socios del Gobierno.

El líder de la oposición defiende que se trataría de una moción de censura "instrumental" que, en última instancia, daría paso a una convocatoria de elecciones. Además, asegura que, en caso de necesitar a Vox para gobernar, lo hará "con luz y taquígrafos" y no mediante "un pacto encapuchado", haciendo referencia al acuerdo entre el PSOE y Bildu para la investidura de Sánchez en 2023.

En una entrevista en 'OkDiairo', Feijóo asegura que los socios parlamentarios del Gobierno sufrirán un enorme desgaste en las próximas elecciones por su "complicidad" con Sánchez, llegando a acusar a todos los partidos que sustentan al líder socialista de ser "cómplices de la mayor corrupción".

Feijóo reconoce que el PP está manteniendo contactos con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts desde hace meses, especialmente con la formación de Carles Puigdemont, que, asegura, es "la única que se atreve a votar en contra de Sánchez".

De hecho, insta a ambos partidos a romper todas sus relaciones con el Gobierno y forzar la caída del líder del PSOE, ya sea dejándole sin apoyos o apoyando una hipotética moción de censura, alegando que mantener la dignidad política es "incompatible" con sostener a Sánchez en Moncloa.

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