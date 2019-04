Ignacio González intentó beneficiar a un constructor que quería regar un campo de golf ilegal con agua pública

Un campo de golf en una finca de la Comunidad de Madrid inaugurado por Esperanza Aguirre en 2011 y declarado ilegal por el Tribunal Supremo en 2013, con serios problemas de agua.

Algo que según publica El País, no fue óbice para que Ignacio González, ya fuera del Gobierno regional, intentase utilizar su influencia para conseguir los 40.000 metros cúbicos de agua necesarios para regarlo.

El campo está gestionado por Joaquín Molpeceres, empresario que aparece como donante del 60.000 euros al PP en los Papeles de Bárcenas. González llamó personalmente a José María Moreno, gerente del Imidra, el organismo público del que depende la finca, para que reciba al empresario. Y, según las escuchas de la Guardia Civil, el gerente accedió.

"Vemos cuál es el problema que tiene y en lo que podamos ayudar le ayudaremos", le dice Moreno a González. Él le contesta: "Yo no me quiero meter porque basta que lo haya yo para que Cifuentes piense que es algo malo, que no se entere [...] Yo no quiero aparecer en ningún lado".

Sin embargo, la reunión no va bien y Molpeceres, en otra conversación, le pide a González contactar directamente con Jaime González Taboada, el consejero de Medio Ambiente: "¿Tú tienes confianza con este hombre -González Taboada- que está ahora un poco en entredicho, este consejero de Medio Ambiente y no sé qué...?".

Ignacio González responde: "Me debe todo, aunque quizás ahora esté más próximo a la otra -Cristina Cifuentes-". Parece que efectivamente lo estaba, a pesar de las gestiones de González, que tocó a varios altos cargos más e incluso envió documentación, el Imidra rechazó sus peticiones.