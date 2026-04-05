Un hombre increpa y amenaza de muerte a Juanma Moreno por su gestión del escándalo de los cribados de cáncer de mama

Los detalles El hombre ha increpado al presidente de la Junta de Andalucía durante la visita del político del PP a Cabra, Córdoba.

Durante una visita a Cabra, Córdoba, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue increpado y amenazado de muerte por un hombre que le reprochó su gestión del escándalo relacionado con el cribado del cáncer de mama. Paralelamente, la asociación AMAMA ha anunciado que demandará a la Junta para indemnizar a Anabel, afectada por estos fallos. El abogado Manuel Jiménez ha señalado la existencia de numerosas reclamaciones pendientes y criticado la falta de respuesta del Gobierno andaluz. María Jesús Montero, candidata del PSOE-A, ha condenado el "inhumano maltrato" de Moreno hacia las afectadas y ha criticado el "silencio administrativo" de la Junta.

Un hombre ha increpado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la visita del político a Cabra, Córdoba, y le ha reprochado cómo gestionó el escándalo de los privados de cáncer de mama. El hombre ha llegado incluso a amenazar de muerte al político del PP, un tenso momento que ha terminado cuando los agentes lo han apartado de la zona.

Además, este domingo se ha sabido que la asociación AMAMA demandará a la Junta de Andalucía para que indemnicen Anabel, afectada por los fallos en el cribado. Ha sido el abogado de la Asociación, Manuel Jiménez, quien ha anunciado que van a demandar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los juzgados para que indemnice a la mujer.

En una entrevista concedida a 'Radio Sevilla', el abogado ha señalado que hay 160 reclamaciones patrimoniales presentadas en la actualidad, así como "unas 50 o 60 en manos de las propias mujeres pendientes de su presentación, y unas 40 o 50 aproximadamente pendientes de estudio y confirmación". Por este motivo, Jiménez ha asegurado que van a comenzar a presentar demandas judiciales "toda vez que la Junta no atiende el requerimiento alguno ni atiende a darnos otro tipo de solución".

En contexto, ha relatado que el caso de Anabel fue el primero que se presentó, hace "más de seis meses", al tiempo que ha valorado como "curioso" que es el único en el que no han recibido "absolutamente ningún requerimiento". En este sentido, ha sostenido que el Gobierno andaluz no ha requerido "ningún papel" para su caso.

Por otra parte, el letrado ha asegurado que personalmente ha llamado "más de 50 veces" al Gobierno andaluz, recibiendo "la callada por respuesta" en todas las ocasiones. Al hilo, ha insistido en que ha procurado ponerse en contacto por correo electrónico, con el mismo resultado.

"Evidentemente queríamos evitar un suplicio para las mujeres con unos procedimientos judiciales que son largos, costosos y en cualquier caso generaron un sufrimiento para algunas personas que quizás desgraciadamente ni siquiera lleguen al final de eso contencioso", ha apostillado.

En este sentido, el abogado ha apuntado que "lo cierto y verdad es que se niegan a disculparse, a pedir perdón y, por supuesto, a resarcir a las mujeres, que es la única manera que existe para que de alguna forma se sientan medianamente satisfechas".

Montero recrimina a Moreno su "maltrato" a las afectadas

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha condenado este domingo el "inhumano maltrato" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado a las mujeres afectadas por el fallo en el cribado del cáncer de mama en la comunidad andaluza. "Es inhumano el maltrato reiterado que las víctimas del fallo en el cribado de cáncer están recibiendo de Moreno", ha aseverado Montero a través de un mensaje publicado en su perfil de X.

Asimismo, la dirigente socialista andaluza ha criticado el "silencio administrativo" por parte de la Junta seis meses después desde que se destapara la negligencia y desde que se pusiera la primera reclamación patrimonial, lo que, a su juicio, "empuja a estas mujeres a un calvario judicial".

De este modo, la candidata socialista a la presidencia del Gobierno andaluz ha trasladado todo su apoyo a Anabel, una de las mujeres afectadas, y a la Asociación AMAMA. "¡Ya está bien!", ha concluido.

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