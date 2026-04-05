El combustible de los aviones, vital para las aerolíneas, el más disparado por la guerra de Irán

Los detalles En solo cinco semanas, ha duplicado su precio, lo que ha obligado a algunas aerolíneas, como 'SAS' a cancelar miles de vuelos porque no les salen rentables.

La guerra ha provocado un aumento significativo en los precios del petróleo a nivel mundial, con el crudo estadounidense superando al europeo. El combustible de aviación ha sido el más afectado, duplicando su precio en cinco semanas, lo que supone un gran desafío para las aerolíneas, dado que representa entre el 20% y el 40% de sus costes operativos. Sin embargo, no todas las aerolíneas están igualmente afectadas, ya que muchas cuentan con seguros que limitan el impacto de estas subidas. 'Air France' y 'KLM' han asegurado el 87% de su combustible, mientras que 'SAS', sin seguro, ha tenido que cancelar 1.000 vuelos.

La guerra ha disparado los precios del petróleo en todo el mundo. Por primera vez desde que empezó esta crisis, el crudo estadounidense está más caro que el que consumimos en Europa, pero si hay uno que se ha disparado es el combustible de los aviones.

Y es que mientras que el petróleo ha subido un 50%, el combustible de aviación ha duplicado su precio en solo cinco semanas. Se trata de una subida brutal para las aerolíneas, ya que el combustible representa entre el 20% y el 40% de sus costes operativos.

Sin embargo, no todas las aerolíneas están igual de expuestas a esta subida. La mayoría cuenta con una red de seguridad, un seguro que les protege cuando el combustible supera un precio acordado para que la aerolínea no pague la subida total.

En el caso, por ejemplo, de 'Air France' y 'KLM', parece que vieron lo que se venía y aumentaron en febrero su protección hasta el 87% del combustible que necesitan para este año, mientras que a la aerolínea sueca 'SAS' la guerra les ha pillado sin seguro. El resultado es que ya han tenido que cancelar 1.000 vuelos, ya que no les salen rentables.

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