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Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

No es un contrato para adquirir nuevos

El Gobierno declaró "urgente" modernizar la flota de hidroaviones en 2022, pero todavía no se ha hecho por un problema con el contrato del software

El contexto Desde el Ministerio aclaran que no estamos ante un contrato de adquisición de nuevos hidroaviones, sino para renovar el software de la flota actual. Los servicios jurídicos desaconsejaron adjudicar el contrato porque no cumplía con los requisitos de la Administración.

Un hidroavión realiza un descarga de agua en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón)
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Los hidroaviones son una de las armas fundamentales para apagar los incendios como los que asolan España. En lo que llevamos de año llevamos 35 grandes fuegos, una cifra que triplica a la que teníamos el año pasado por estas fechas. Para hacer frente a este reto, desde el Ministerio de Transición Ecológica se consideró "urgente" e "imperativo" modernizar la flota de aviones anfibios de élite, según informa el diario 'El Mundo', que cita un documento fechado en marzo de 2022.

No obstante, ese proceso de renovación se ha quedado estancado y, cuatro años después, esa flota se mantiene sin cambios. Desde el Ministerio de Transición Ecológica aclaran a laSexta que en todo momento se hablaba de un contrato para renovar el software de los aviones, no de un contrato para contratar nuevas aeronaves. Según fuentes consultadas, el fabricante subió considerablemente el precio y los servicios jurídicos dijeron que no se le podía adjudicar porque no cumplía los requisitos para la adjudicación.

La flota está formada por 56 medios aéreos. De esos medios, 21 tienen capacidad para llevar agua; de esos 21, los hidroaviones grandes -conocidos como FOCA- son 14, pero en vuelo se quedan 10. Los otros cuatro FOCA rotan porque, cada ciertas horas de vuelo, se ven obligados a parar, tanto el avión como los pilotos. Desde el Ministerio señalan que actualmente se están "doblando turnos" y que la campaña por los incendios está siendo tan brutal que alguno de los hidroaviones tiene que parar más horas de lo esperado por alguna incidencia.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha querido dejar claro que se trata de un contrato de "software" que "tuvo que anularse por recomendación del servicio jurídico". "Nuestra flota no ha sido mermada. Seguimos con esa contratación de nueva flota, siete nuevos aviones anfibios", ha declarado.

Borja Sémper a la izquierda y Sara Aagesen a la derecha
El PSOE insiste en un pacto de Estado contra los incendios frente a un PP que echa balones fuera

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha aprovechado esta noticia para atacar al Gobierno, al que acusa de recurrir al "mantra del cambio climático" para no hablar de que no se realizaron las obras necesarias para evitar una riada como la provocada por la DANA o de que no se han modernizado los hidroaviones.

En mayo de este año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que había medios "suficientes" para hacer frente a los incendios, palabras que suscribió desde Cenicientos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando aseguró que "tenemos los medios necesarios y precisos aéreos y terrestres". En el acto de mayo, Sánchez anunció una flota de 15 aviones anfibios, cuatro nuevos helicópteros Chinook y dos Cougar.

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