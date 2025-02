El hermano de Jenni Hermoso relata las amenazas de "consecuencias profesionales" de Vilda y Rubiales: "Va a perjudicar a todos"

El viaje de vuelta de Australia fue un auténtico infierno para Jenni Hermoso. Hoy en el juicio, su hermano Rafael Hermoso ha relatado las presiones que vivió en ese avión. Cómo el seleccionador le amenazó con represalias si Jenni no grababa un vídeo quitando importancia a ese beso. No sólo él: sus compañeras también vieron cómo Rubiales y Vilda estaban presionando a Hermoso.

Las amenazas, según el hermano de la jugadora, llegaron por orden de Luis Rubiales a través del entrenador de la Selección, Jorge Vilda. En pleno vuelo, tras buscar hablar con él en varias ocasiones, Vilda advirtió a Rafael Hermoso de las consecuencias profesionales y personales para su hermana si no grababa un vídeo en Doha en el que quitara importancia al beso.

El entrenador preguntó al hermano de la jugadora si había visto la que se estaba liando por el beso "y enfocó las siguientes frases: fíjate que fue un beso consentido entre dos personas que se aprecian, no tiene ninguna importancia y el bombo que se le está dando, están las hijas llorando con un berrinche que no veas y él está preocupado" viendo que su cargo podría estar en peligro.

Según la declaración de Hermoso, Vilda le aseguró que le mandaba "el presi" para que convenciera a su hermana, de manera que "en Doha (donde hicieron escala) salga con el presidente en un video conjunto explicando que el beso fue un acto consentido de cariño, amistad y que no había pasado nada. Es lo mejor para todos, si esto sigue va a haber algo más grande y va a perjudicar a todos".

El exseleccionador le insinuó entonces que de hacerse así las cosas las puertas de la RFEF iban a estar abiertas y que en caso contrario "no sabía lo que iba a pasar". "Vilda me dijo ¿con lo bien que se ha portado, los favores que le ha hecho, no sería esto lo mínimo o lo justo que tiene que hacer?", añadió Rafael Hermoso sobre el comunicado exculpatorio. Y señaló que "lo último que me dijo fue que tuviéramos en cuenta las consecuencias profesionales y personales que esto podría tener en mi hermana".

Rafa Hermoso denuncia la "indefensión" que sentía Jenni

Además, Rafa Hermoso ha relatado que su hermana tuvo que recibir asistencia psicológica por todo lo ocurrido, que fueron objeto de seguimientos y que Jenni llegó a sentirse "indefensa", por lo que "nos tuvimos que ir de Madrid. El agobio mediático era muy grande y decidimos que estábamos en peligro".

Sobre las declaraciones que hizo a la televisión en las que aseguró que su hermana no había recibido presiones ni de Vilda ni de la Federación dijo que mintió "para proteger" a su hermana.

El "asco" de Jenni tras el beso de Rubiales

También, el hermano de Hermoso ha relatado cómo Jenni le había contado el momento del beso tras terminar la imposición de medallas. Su hermana le comentó en el campo que Rubiales le había "plantado" un beso en la boca sin ella quererlo y que le había dado asco.

Ante su sorpresa, y al preguntarle que qué había hecho ante ese acto, Rafael Hermoso ha recordado que su hermana le dijo: "¿qué voy a hacer si ha usado la fuerza y me ha cogido la cara?".