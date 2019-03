Halagos, recelos y duras críticas de los partidos políticos a la vuelta de Pablo Iglesias a la primera línea política

El regreso a la vida política de Pablo Iglesias devuelve a los suyos a su máximo referente: "Dimos la bienvenida a Pablo Iglesias. Fue un día maravilloso en el que recibimos mucho calor de la gente", explica Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso.

Otras voces en el partido se muestran más recelosas con su vuelta: "El 28 de abril tengo previsto votar a Podemos. Pero me encantaría que no me lo pongan tan difícil", aseguraba en Twitter Hugo Martínez Abarca.

Pablo Casado le ha dado la bienvenida y le recuerda que él le lleva ventaja: "Volvió Pablo Iglesias, por tanto ya estamos todos contendientes. Por fin yo llevo ya de campaña no sé cuantos meses". Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo ha apuntado que le vio "viejo y desfondado" y que su vuelta le pareció "patética".

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, asegura que la salida temporal de Iglesias del escenario político le pasará factura: "El problema es que en la vida pública sales del escenario y tiene su coste, nadie te espera".

Si Iglesias prometía que unidas, si se puede, la alcaldesa de Barcelona, se reafirma: "Juntos y juntas volveremos a ganar las elecciones.

Albert Rivera teme ese posible escenario: "¿Y con Pablo Iglesias dirigiendo la economía? Por favor, cójanse los bolsillos. No es que vayamos a quitar sucesiones, es que lo van a poner otra vez". Tres meses a la sombra y dos que prometen ser intensos por delante.