Las fronteras de Ceuta y de Melilla con Marruecos recuperan la normalidad tras el gran despliegue de Rabat

Los detalles Las fuerzas marroquíes detuvieron a cerca de 300 migrantes que buscaban cruzar la frontera rumbo a España. Todo, a causa de un llamamiento en redes y a la opción de que se repitiera la entrada masiva del 30 de julio.

Las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos están volviendo a la normalidad tras un despliegue de seguridad sin precedentes por parte de Rabat, en respuesta a intentos de cruces masivos de migrantes. La operación culminó con la detención de más de 300 personas, principalmente de origen subsahariano. Marruecos reforzó el control fronterizo después de que el 30 de julio miles de migrantes cruzaran a Ceuta, algunos incluso a nado. La intervención incluyó el uso de porras, gases lacrimógenos y perros policía. Testigos informan que la calma ha regresado a Fnideq y Melilla. Muchos migrantes fueron engañados por bulos en aplicaciones de mensajería que anunciaban la apertura de fronteras el 15 de agosto.

Las fronteras de Ceuta y de Melilla con Marruecos van recuperando poco a poco la normalidad. Van volviendo al día a día después del despliegue especial de Rabat con un dispositivo de seguridad pocas veces visto con anterioridad ante posibles intentos de cruces masivos de migrantes. La jornada acabó con la detención de más de 300 personas, en su mayoría de origen subsahariano.

Y es que esta vez sí. Esta vez Marruecos ha blindado el paso fronterizo después de que el 30 de julio cerca de 80.000 personas cruzasen a Ceuta. De que miles y miles de migrantes llegasen a España incluso a nado evitando la presencia de una frontera física.

Tras los llamamientos en redes para repetir lo sucedido a finales del mes pasado, Marruecos blindó su paso fronterizo y contuvo a los cientos de migrantes que trataron de cruzar a España, con especial atención en las colinas donde se sucedieron enfrentamientos entre marroquíes y personas que trataban de llegar a Ceuta o a Melilla de forma irregular.

En la operación, las fuerzas antidisturbios emplearon porras, gases lacrimógenos y hasta perros policía para dispersar a los migrantes, además de contar con la ayuda de un helicóptero.

Una vez pasada la jornada, testigos consultados por EFE han confirmado que en centro urbano de Fnideq se mantiene la calma, mientras que la frontera de Melilla también recupera la normalidad tras una movilización "excepcional" de las fuerzas marroquíes en Beni Ensan y Nador.

Bulo en apps de mensajería

En palabras a EFE, varios de los migrantes retenidos por la Policía aseguraron que se dirigían a Ceuta tras recibir bulos en grupos privados en aplicaciones de mensajería instantánea. En ellos, se afirmaba que España abriría las fronteras el 15 de agosto para recibirlos.

"Vine desde Casablanca y esperé dos semanas en el bosque hasta que abrieran la puerta el día 15", relata un joven de 15 años. Otro, de 33, afirma que no vienen a "hacer el mal" y que buscan "construir un futuro. "Vine después de un vídeo del presidente del Gobierno de España diciendo que quien quisiera entrar tenía que venir este día", cuenta.

Los migrantes detenidos fueron en autobuses hacia un destino no especificado, aunque lo habitual es que se les ponga en libertad en ciudades del centro y sur de Marruecos.

Todo, después de los hechos del 30 de julio, cuando miles de migrantes llegaron a Ceuta tras pasar como si tal como por la frontera de Marruecos en un drama humanitario que acabó con al menos 141 muertos.

De todos los que llegaron, 8.000 siguen aún en Ceuta sobreviviendo como pueden en chozas y asentamientos en lugares peligrosísimos. Entre ellos, miles de niños. Miles de menores no acompañados que están en las calles.

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