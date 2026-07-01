La odisea de los estudiantes en Santiago de Compostela para lograr alquilar un piso: largas colas frente a las inmobiliarias

Los detalles Decenas de estudiantes universitarios hacen cola desde la madrugada en las inmobiliarias de Santiago de Compostela para encontrar una vivienda en alquiler para el curso que dará comienzo en septiembre.

En Santiago de Compostela, los estudiantes enfrentan su primer desafío antes de comenzar el curso: encontrar alojamiento. La escasez de pisos y los altos precios han generado largas colas frente a las inmobiliarias. Los universitarios buscan viviendas por menos de 300 euros al mes, pero la oferta es limitada. Alejandra y Ana, por ejemplo, han visitado 14 inmobiliarias sin éxito, encontrando pisos en malas condiciones o fuera de su presupuesto. En una ciudad con 20.000 estudiantes, solo 400 pisos están disponibles, lo que obliga a muchos a considerar vivir en las afueras para reducir costos, según Lucas Romero de la inmobiliaria Apóstol.

Los estudiantes no han empezado curso y ya están afrontando su primer exámen en Santiago de Compostela: encontrar piso. Una situación que ha provocado que se vean largas colas frente a la inmobiliarias.

Los jóvenes esperan a la puerta de una inmobiliaria para alquilar un piso. "Claramente hay un problema especulativo con la vivienda y tenemos que hacer cola porque buscamos un piso y no lo encontramos", confiesa uno de ellos.

Son universitarios en Compostela y hoy, 1 de julio, salen al mercado las viviendas que otros estudiantes han dejado al finalizar el curso. El objetivo es encontrar un piso de menos de 300 euros por persona. Para ello, hacen cola desde las 02:00 horas de la madrugada.

Alejandra y Ana han visitado ya 14 inmobiliarias y siguen sin encontrar piso. "O estaban en malas condiciones, o estaban fuera de nuestro alcance", explican.

Solo unos 400 han salido ahora al mercado en una ciudad de 20.000 universitarios. "Muchos estudiantes prefieren irse a vivir a las afueras por el tema de los precios y luego venir en bus", señala Lucas Romero, de la inmobiliaria Apóstol.

Escasez de oferta y precios elevados. Es la primera prueba que afrontan los estudiantes antes del inicio del curso.

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