Mazón, el expresident que estuvo desaparecido durante la DANA y sigue sin asumir responsabilidades dos años después de la tragedia

El contexto Desde el principio, la huida hacia delante del político del PP estuvo envuelta en mentiras y versiones que no encajaban. Lo cierto es que seguimos sin saber dónde estuvo desde las 15:00 horas hasta casi las 20:00, cuando apareció en el Cecopi.

Entre el 29 de octubre de 2024 y el 3 de noviembre de 2025, transcurrieron 370 días marcados por la tragedia de la DANA y la polémica en torno a Carlos Mazón. Durante la catástrofe, Mazón estuvo desaparecido durante horas cruciales, supuestamente en un restaurante, mientras más de 80 personas perdían la vida. La falta de acción y las versiones contradictorias generaron indignación en la sociedad valenciana. Aunque Mazón ya es historia, las víctimas continúan exigiendo responsabilidades penales. La gestión de la crisis y su desaparición han dejado una huella imborrable en la comunidad.

Desde que la DANA arrasó calles, pueblos enteros y vidas el 29 de octubre de 2024 hasta que Carlos Mazón dio un paso atrás el 3 de noviembre de 2025 transcurrieron 370 días, más de un año, lo que supuso una eternidad para las víctimas y sus familiares.

Esa huida hacia adelante desde el inicio estuvo envuelta de mentiras y versiones que no encajaban, mientras el hartazgo del población se evidenciaba en las calles, todos con misma pregunta: ¿dónde estuvo Mazón?.

Lo cierto es que el expresident pasó las horas cruciales de la Dana 'comiendo' en El Ventorro, desaparecido desde las 15:00 horas hasta casi las 20:00 horas, cuando apareció en el Cecopi. Según la periodista que lo acompañaba, salieron del restaurante a las 18:45 horas.

Sin embargo, Mazón desapareció una hora y media más. Según dijo, fue a al Palau de la Generalitat, un camino de 11 minutos que duró más de una hora. Tampoco se puede comprobar si realmente estuvo allí, ya que la Generalitat Valenciana confirmó que las grabaciones habían sido eliminadas.

Sin contestar a llamadas ni dar la orden para enviar la alarma ES-Alert, durante esa hora murieron más de 80 personas mientras él estaba desaparecido, algo inexplicable para la oposición y para prácticamente toda la sociedad valenciana, que se lo hizo saber durante el funeral del Estado por las víctimas.

Dos años después, Mazón ya es historia, aunque las víctimas le exigen lo que es justo: responsabilidades penales.

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