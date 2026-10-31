¿Más trenes, menos seguridad? El gasto en mantenimiento, tan solo un 16% del total a pesar del gran incremento del tráfico ferroviario

Sí, pero... A pesar de que la inversión ha crecido, la gran mayoría ha sido para hacer crecer una vía ferroviaria y un incremento del tráfico que, según los expertos, "no ha estado bien planificado y gestionado".

El reciente accidente en Urda entre un tren de Renfe y otro de Iryo ha reavivado el debate sobre la inversión en la Alta Velocidad Española, cuestionando si el aumento de trenes compromete la seguridad. Aunque la inversión ha crecido, solo el 16% se destina al mantenimiento, mientras el resto se enfoca en nuevas líneas. Con la liberalización y el aumento del tráfico en un 42% hasta 2024, las infraestructuras no están preparadas para este crecimiento. Salvador García-Ayllón y Fabrizio Favara advierten sobre la falta de planificación y la necesidad de invertir en mantenimiento y seguridad ferroviaria.

El accidente de Urda en la Alta Velocidad Española entre un tren de Renfe y otro de Iryo ha vuelto a traer la gran pregunta de la inversión. Ha vuelto a poner en el foco la cuestión de si hay más trenes a costa de una menor seguridad. Porque aunque es cierto que la inversión ha ido creciendo en los últimos años en España el matiz está en cuánto se está dedicando al mantenimiento.

Y la diferencia es salvaje. Porque del total, tan solo el 16% se dedica al mantenimiento mientras que el resto va para construir nuevas líneas. Con la liberalización multiplicando las frecuencias, las infraestructuras han podido cometer el pecado de no estar listas para tal crecimiento.

"La infraestructura estaba preparada, pero el incremento del tráfico no ha estado bien planificado y gestionado", afirma Salvador García-Ayllón Dir, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Las circulaciones han aumentado un 42% hasta 2024, con el consiguiente desgaste y el creciente mantenimiento que genera el paso de más trenes. "No ha sido un problema de personal. Ha sido un problema más bien de inversión en mantenimiento y renovación, sobre todo en los sistemas de seguridad", expone García-Ayllón.

Una preocupación de la que advirtió Fabrizio Favara, consejero delegado de Iryo, en el mismo Senado. Allí alertó de las desconexiones del sistema de seguridad en la línea de Madrid-Andalucía y en las dificultades para reanudar la marcha.

Ahora, estos recientes accidentes reabren el debate sobre si la seguridad ferroviaria avanza al mismo ritmo que el tráfico. "Se debe recuperar parte de la inversión que está pendiente y renovar las infraestructuras de manera acorde a las necesidades reales", cuenta García-Ayllón.

El desafío ahora es garantizar esa inversión en mantenimiento y en seguridad para que avance al mismo ritmo que aumenta de tráfico ferroviario.

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