Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Accidente en Urda

¿Más trenes, menos seguridad? El gasto en mantenimiento, tan solo un 16% del total a pesar del gran incremento del tráfico ferroviario

Sí, pero... A pesar de que la inversión ha crecido, la gran mayoría ha sido para hacer crecer una vía ferroviaria y un incremento del tráfico que, según los expertos, "no ha estado bien planificado y gestionado".

Tren del AVE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El accidente de Urda en la Alta Velocidad Española entre un tren de Renfe y otro de Iryo ha vuelto a traer la gran pregunta de la inversión. Ha vuelto a poner en el foco la cuestión de si hay más trenes a costa de una menor seguridad. Porque aunque es cierto que la inversión ha ido creciendo en los últimos años en España el matiz está en cuánto se está dedicando al mantenimiento.

Y la diferencia es salvaje. Porque del total, tan solo el 16% se dedica al mantenimiento mientras que el resto va para construir nuevas líneas. Con la liberalización multiplicando las frecuencias, las infraestructuras han podido cometer el pecado de no estar listas para tal crecimiento.

"La infraestructura estaba preparada, pero el incremento del tráfico no ha estado bien planificado y gestionado", afirma Salvador García-Ayllón Dir, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Las circulaciones han aumentado un 42% hasta 2024, con el consiguiente desgaste y el creciente mantenimiento que genera el paso de más trenes. "No ha sido un problema de personal. Ha sido un problema más bien de inversión en mantenimiento y renovación, sobre todo en los sistemas de seguridad", expone García-Ayllón.

Una preocupación de la que advirtió Fabrizio Favara, consejero delegado de Iryo, en el mismo Senado. Allí alertó de las desconexiones del sistema de seguridad en la línea de Madrid-Andalucía y en las dificultades para reanudar la marcha.

Ahora, estos recientes accidentes reabren el debate sobre si la seguridad ferroviaria avanza al mismo ritmo que el tráfico. "Se debe recuperar parte de la inversión que está pendiente y renovar las infraestructuras de manera acorde a las necesidades reales", cuenta García-Ayllón.

El desafío ahora es garantizar esa inversión en mantenimiento y en seguridad para que avance al mismo ritmo que aumenta de tráfico ferroviario.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Cuarto día de trabajos en Urda: la Guardia Civil busca restos biológicos mientras comienza a recuperar los enseres de los pasajeros
  2. Las seis excusas a las que Puente se agarra para no dimitir tras la tragedia frente a las exigencias de políticos y sindicatos
  3. Crisis institucional en Polonia por la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional
  4. Comercios blindados ante la amenaza de Blocus por Halloween: Barcelona activa la máxima alerta y en Madrid tapian los escaparates
  5. El mayor robo de la criptohistoria: Binance sufre un ciberataque con un impacto de 6.300 millones de dólares
  6. El 'decapitador de Halloween' paseó con la cabeza de su víctima por Huelva: "La gente pensaba que era una broma"