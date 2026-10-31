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Estafa Halloween

Denuncian ser víctimas de estafa por un parque temático 'fantasma' en Pinto: algunos se gastaron hasta 1.000 euros en entradas

Los detalles Iba a ser el plan perfecto para Halloween. Tenían entradas para un parque temático del terror que se iba a inaugurar, pero al final se han quedado sin entradas y sin parque.

Víctimas de estafa en Pinto
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Decenas de fans del terror denuncian que se han quedado sin celebrar el día de Halloween en un parque temático que tenía que haberse construido en Pinto. Se vendía como 'Una experiencia extrema, cuatro espectáculos y mucho más'.

"Compramos unas entradas para dicho parque del terror y una semana antes justo de iniciar los preparativos recibimos un mensaje de que se cancelaba el evento. Todos los mensajes que nos mandan son largas que nos dan en todo momento", expresa Aitor, afectado.

Y no solo no existe dicho parque, sino que muchos presuntamente han perdido grandes cantidades de dinero. "Compré seis entradas, que son un total de 650 euros", destaca una mujer.

Ahora solo reclaman la devolución de las entradas: "Nos hemos juntado un grupo de más de 90 personas de afectados, que son gente de toda España, que tenían los viajes contratados, los hoteles y se han visto con cancelaciones, hablando claro una mano delante y otra detrás".

Por su parte, la empresa expone que tienen un conflicto contractual derivado de esa cancelación, mientras que el Ayuntamiento ha dicho a los afectados que "no se llevó a cabo esa licencia", según indica una de las víctimas de estafa.

Estos aficionados al terror nunca imaginaron que su sueño de celebrar el día de Halloween en este parque temático se fuera a convertir en una pesadilla.

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