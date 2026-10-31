Denuncian ser víctimas de estafa por un parque temático 'fantasma' en Pinto: algunos se gastaron hasta 1.000 euros en entradas

Los detalles Iba a ser el plan perfecto para Halloween. Tenían entradas para un parque temático del terror que se iba a inaugurar, pero al final se han quedado sin entradas y sin parque.

Decenas de fans del terror han denunciado la cancelación de un evento de Halloween en un parque temático que se iba a construir en Pinto. El parque prometía una experiencia extrema y varios espectáculos, pero fue cancelado una semana antes de su apertura. Aitor, uno de los afectados, señala que solo reciben excusas por parte de la organización. Además, muchos han perdido dinero, como una mujer que compró entradas por 650 euros. Un grupo de más de 90 personas afectadas reclama la devolución de su dinero. La empresa alega un conflicto contractual y el Ayuntamiento confirma que no se otorgó la licencia necesaria. Lo que prometía ser una celebración de Halloween se ha convertido en una pesadilla para estos aficionados.

Decenas de fans del terror denuncian que se han quedado sin celebrar el día de Halloween en un parque temático que tenía que haberse construido en Pinto. Se vendía como 'Una experiencia extrema, cuatro espectáculos y mucho más'.

"Compramos unas entradas para dicho parque del terror y una semana antes justo de iniciar los preparativos recibimos un mensaje de que se cancelaba el evento. Todos los mensajes que nos mandan son largas que nos dan en todo momento", expresa Aitor, afectado.

Y no solo no existe dicho parque, sino que muchos presuntamente han perdido grandes cantidades de dinero. "Compré seis entradas, que son un total de 650 euros", destaca una mujer.

Ahora solo reclaman la devolución de las entradas: "Nos hemos juntado un grupo de más de 90 personas de afectados, que son gente de toda España, que tenían los viajes contratados, los hoteles y se han visto con cancelaciones, hablando claro una mano delante y otra detrás".

Por su parte, la empresa expone que tienen un conflicto contractual derivado de esa cancelación, mientras que el Ayuntamiento ha dicho a los afectados que "no se llevó a cabo esa licencia", según indica una de las víctimas de estafa.

Estos aficionados al terror nunca imaginaron que su sueño de celebrar el día de Halloween en este parque temático se fuera a convertir en una pesadilla.

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